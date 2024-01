ic! berlin: Daniel Brühl neuer Markenbotschafter

Der bekannte Schauspieler Daniel Brühl trägt jetzt die schraubenlosen Brillen der Berliner Manufaktur. Bild: ic! berlin

Bekannter Schauspieler als Gesicht der Brillenmanufaktur

Die für ihre handgefertigten und schraubenlosen Kollektionen bekannte Brillenmanufaktur ic! berlin verkündet den international bekannten Filmstar Daniel Brühl als neuen Markenbotschafter für das Jahr 2024. Die Zusammenarbeit begann mit dem 1. Januar und wurde erstmalig auf der Fachmesse Opti in München bekanntgegeben.

Dem 45-jährigen Brühl gelang vor fast 20 Jahren der große Durchbruch mit seiner Rolle in „Good Bye, Lenin!”. Seine darstellerische Bandbreite bewies er seitdem in Produktionen wie „Rush”, Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ oder dem Marvel-Film „Civil War – The First Avenger“. Seine jüngste Darstellung des Matthias Erzberger im Oscar-prämierten „Im Westen nichts Neues“ hat ihm einmal mehr internationale Anerkennung eingebracht.

Quelle: ic! berlin