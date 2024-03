Fielmann: Umsatzziel übertroffen und Gewinn gesteigert

Die Fielmann-Gruppe meldet deutliche Steigerungen bei Umsatz und Gewinn – nach vorläufigen Zahlen für 2023. Bild: Mickis Fotowelt/stock.adobe

Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2023

Fielmann steigerte seinen Umsatz im vergangenen Jahr und wird voraussichtlich deutliche Gewinne für 2023 einfahren. Hauptgründe für die positive Entwicklung, nach bislang vorläufigen Kennzahlen, waren der erhöhte Absatz von Gleitsichtbrillen sowie eingesparte Kosten, u.a. beim Marketing.

Der Umsatz stieg 2023 um rund 12% auf 2,27 Milliarden €, der Gewinn vor Steuern wird voraussichtlich 193 Millionen € betragen (+20%). Die zentraleuropäischen Märkte wuchsen zum Teil deutlich. In Deutschland wurde der Absatzmarktanteil im vergangenen Jahr um 2% auf 55% gesteigert, was den höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte darstellt. Italien und Polen verzeichneten erneut Marktanteilsgewinne. In Spanien erreichte die Fielmann-Gruppe ein Umsatzwachstum von 42% über Vorjahr und kommt ihrem Ziel der Marktführerschaft näher. Die Übernahme von SVS Vision in den USA trug ab September 2023 insgesamt rund 30 Millionen € zum Umsatz der Gruppe bei.

Zum Jahresende 2023 betrieb die Fielmann-Gruppe 1.086 Niederlassungen weltweit (Vorjahr: 968). 385 davon verfügen über Hörakustik-Studios (Vorjahr: 352), in denen insgesamt über 119.000 Hörsysteme angepasst wurden. Zum 31. Dezember 2023 bestand die Fielmann-Gruppe aus 23.412 Mitarbeitenden weltweit (Vorjahr: 22.631), darunter neue Mitarbeiter in Spanien und den USA.

Für 2024 sieht Fielmann zusätzliche Wachstumschancen vor allem in Osteuropa, Spanien und den USA. Die konsequente Umsetzung des Kostensparprogramms soll die Profitabilität weiter verbessern.