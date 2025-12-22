Anzeige
Safilo: Lizenzvertrag mit Pierre Cardin verlängert

VonRedaktion
Weibliches Model trägt Safilo-Brille
Safilo und Pierre Cardin verlängern ihre seit 1991 bestehende Lizenzvereinbarung für Brillen bis 2031. Foto: Safilo

Zusammenarbeit läuft nun bis 2031

Die italienische Safilo Group und das französische Modehaus Pierre Cardin haben ihre weltweite Lizenzvereinbarung für die Gestaltung, Herstellung und den Vertrieb von Korrektionsfassungen und Sonnenbrillen unter der Marke Pierre Cardin verlängert. Der Vertrag gilt nun bis 2031.

Die Partnerschaft besteht seit 1991 und wird nach Angaben beider Unternehmen als Zeichen einer stabilen Zusammenarbeit gesehen. Angelo Trocchia, Vorstandsvorsitzender der Safilo Group, erklärte, die Verlängerung unterstreiche die gemeinsame Ausrichtung auf die Weiterentwicklung der Marke Pierre Cardin im Brillenmarkt, insbesondere im Bereich optischer Fassungen.

