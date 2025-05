Mister Spex: Jetzt auch mit Brillen-Abo

Bild: Mister Spex

Deutschlandweiter Roll-out nach vierwöchiger Pilotphase

Mister Spex erweitert sein Angebot um ein abonnementbasiertes Mietmodell für Korrektions- und Sonnenbrillen. „Mister Spex Switch“ ist ab sofort in allen 65 Stores in Deutschland verfügbar und soll Kunden „maximale Flexibilität beim Brillenkauf“ ermöglichen.

Ab einem monatlichen Abopreis von 9 € gibt es Zugang zu zwei bis drei gleichzeitig nutzbaren Modellen, laut Mister Spex individuell kombinierbar aus Korrektions- und Sonnenbrillen. Nach zwölf Monaten bestehe dann die Möglichkeit, ein Modell im Rahmen des Abonnements gegen ein neues Design auszutauschen – ein zentrales Merkmal, das dem Modell seinen Namen verleiht: Switch.

Anzeige

Hebel zur Umsatzsteigerung und Kundenbindung

Erste Ergebnisse einer sechswöchigen Pilotphase in vier Stores hätten gezeigt, dass Kunden sich deutlich häufiger für höherwertige Produkte entscheiden. Der durchschnittliche Bestellwert habe dabei nahezu drei Mal so hoch gelegen wie bei klassischen Käufen. Insgesamt seien in der Pilotphase bereits mehr als 70 Abonnements abgeschlossen worden. Das Abo-Modell fördere demnach wiederkehrende Umsätze, steigere die Besuchsfrequenz in den Stores und erleichtere den Zugang zu Premiumprodukten.

Zusätzlich ist ein Servicepaket enthalten, in dem die Brillen gegen Schäden, Diebstahl und Verlust versichert sind – wobei hier ein geringer Selbstbehalt im Schadensfall anfällt. Sollte sich die Sehstärke um mindestens 0,5 Dioptrien verändern, werden die Gläser kostenlos angepasst. In den kommenden Wochen soll das Switch-Angebot zudem um weitere Services rund um das Thema Augengesundheit ergänzt werden.