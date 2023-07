Wagner + Kühner: Zukunft nach Insolvenz scheint gesichert

Das Firmengebäude der Wagner + Kühner GmbH in Bad Kreuznach. Bild: W + K

Investor übernimmt den Betrieb und die verbliebenen Beschäftigten

Der Erhalt und die Fortführung der Wagner + Kühner GmbH ist laut einer Mitteilung des Insolvenzverwalter Jens Lieser gesichert. Zum 1. Juli 2023 wurde das in Bad Kreuznach ansässige Unternehmen von einem Investor übernommen. Der Investor, der nicht namentlich genannt werden möchte, übernimmt neben dem Betrieb alle verbliebenen Mitarbeiter.

Schon während des vorläufigen Insolvenzverfahrens hatte der Insolvenzverwalter den Brillenspezialisten stabilisiert und fortgeführt. Der Geschäftsbetrieb von Wagner + Kühner sei die ganze Zeit uneingeschränkt weitergelaufen, alle Bestellungen und Ersatzteile wie gewohnt ausgeliefert worden, gibt RA Jens Lieser an. Derzeit bereite sich Wagner + Kühner mit neuen Kollektionen und frischen Designs auf die kommende Saison vor.

Insolvenzverwalter spricht von guten Zukunftsaussichten

„Es freut mich, dass wir für Wagner + Kühner eine gute und sichere Zukunftslösung an der Seite eines neuen Investors finden konnten“, sagt Jens Lieser. „Das Geschäftsmodell des im Markt geschätzten Brillenspezialisten funktioniert und ist nur aufgrund von Altlasten und inflationsbedingter Kaufzurückhaltung in eine Schieflage geraten“, so Lieser.

Anzeige

Neben verschiedenen Sanierungsmaßnahmen, die den bereits 2019 vom Unternehmen begonnenen Restrukturierungsprozess fortsetzten, kam der Insolvenzverwalter laut eigener Aussage aber nicht umhin, Personalmaßnahmen zu ergreifen, sodass von den ursprünglich rund 55 Beschäftigten aktuell noch rund 30 Mitarbeiter im Unternehmen tätig seien.

Quelle: Lieser Rechtsanwälte