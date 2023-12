Rupp + Hubrach: Sehtestaktion mit der Lebenshilfe Bamberg

Im Nachgang zum Aktionstag erhalten die Untersuchten kostenfreie Brillen. Bild: R+H

„Aktion für gutes Sehen“

Am 29. November hat Rupp + Hubrach (R+H) am Bamberger Firmensitz zusammen mit der Lebenshilfe Bamberg eine „Aktion für gutes Sehen“ organisiert. Von der Lebenshilfe geförderte Menschen konnten an diesem Tag die Möglichkeit nutzen und ihre Augen fachkundig untersuchen lassen.

Einen ganzen Tag nahmen sich entsprechend qualifizierte und geschulte Mitarbeiter von R+H Zeit, um alle Personen umfassend zu refraktionieren und sie im Anschluss bei ihrer Auswahl einer passenden Brillenfassung zu beraten. Die begleitenden Betreuer konnten die Zeit nutzen und ein Screening ihrer Augen durchführen lassen. Die OneSight EssilorLuxottica Foundation hatte für diese Aktion ein Fassungssortiment zur Verfügung gestellt, sodass die Untersuchten ihre neuen Brillen mit maßgeschneidert gefertigen Gläsern von R+H kostenfrei im Nachgang zur Aktion erhalten.

„Ich habe schon bei einigen Sehtestaktionen wie dieser mitgemacht und finde es immer wieder faszinierend, diesen besonderen Menschen zu begegnen. Wie sie im Moment leben und mit welchen Argumenten sie ihre Entscheidungen treffen, regt zum Nachdenken an und erdet“, so der Optiker Markus Rummler, Bussiness Support Functional Manager bei R+H. „Da es oft komplexe visuelle Bedingungen gab, war es immer wieder eine besondere Herausforderung, die passende Sehlösung zu finden. Es war daher super, dass wir dank der großen Auswahl stets eine gute Versorgung sicherstellen konnten.“ Stefan Kah, Betreuer bei der Lebenshilfe Bamberg, ergänzt: „Ich finde diese regionale Unterstützung absolut toll! Auch weil die Menschen, die unser Verein begleitet, ja nicht zu den Großverdienern gehören, ist diese Aktion von R+H eine sehr große Hilfe für viele.“

Frank Lindenlaub, Mitorganisator der Aktion und Marketing-Leiter von R+H: „Wir haben bereits 2019 am Welttag des Sehens mit der Lebenshilfe Screenings durchgeführt und nun diese ausführliche Augen-Untersuchungen als Pilotprojekt im Rahmen unserer Mission-Aktivitäten gestartet. Es ist uns sehr wichtig, im Rahmen unseres sozialen Engagements auch immer wieder Aktivitäten in unserer Heimatstadt Bamberg bzw. unserer Heimatregion durchzuführen.“

Die Lebenshilfe Bamberg ist eine unabhängige Selbsthilfevereinigung und setzt sich dafür ein, dass Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer Erkrankung von der Kindheit bis ins Alter so selbstbestimmt wie möglich leben können. Die insgesamt 19 Einrichtungen der unabhängigen Selbsthilfevereinigung helfen bei Teilhabe und Inklusion.