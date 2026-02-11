Anzeige
Marcolin: Adidas Eyewear setzt auf „Identität“

Männliches Model trägt graue Wraparound‑Brille von Marcolin/Adidas Eyewear
Die neue Adidas-Kollektion orientiert sich an frühen 2000er‑Elementen. Foto: Marcolin

Brillen zwischen Street‑Culture und Markenerbe

Adidas Originals Eyewear hat seine globale Kampagne „Own Your Identity“ vorgestellt. Die Marke aus dem Marcolin-Portfolio möchte damit das Profil schärfen und die Verbindung zwischen sportlicher Historie und zeitgenössischer Street‑und Popkultur hervorheben. Themen wie Identität, individuelle Ausdrucksformen und eine designorientierte Ausrichtung werden besonders betont.

Im Mittelpunkt der präsentierten Modelle steht die Fassung OR0142, eine Wraparound‑Brille, die an gestalterische Merkmale der frühen 2000er‑Jahre angelehnt ist. Ergänzt wird das Sortiment durch ein Sonnenbrillenmodell sowie zwei optische Fassungen. 

