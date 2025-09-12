|

MPO Brillenglas: Neue Mehrbrillen-Kampagne gestartet

Kampagnenmotiv von MPO Brillenglas zeigt Brillenträgerin in zwei Alltagssituationen
Bild: MPG/MPO Brillenglas

Unterschiedliche Sehbedürfnisse und Zusatzverkäufe im Fokus

MPO Brillenglas führt eine neue Kampagne ein, die zwei der bewährten Konzepte des Brillenglasherstellers aus dem Hause MPG kombiniert: High-End Gleitsichtbrillengläser „Made in Germany“ und die Mehrbrillen-Initiative. 

Im Mittelpunkt der Kampagne steht die individuelle Beratung für verschiedene Lebenssituationen, insbesondere mit Fokus auf Mobilität und Freizeit. Die Produktlinien MPO Life und MPO Touring bieten Lösungen für digitale Alltagsanforderungen und eine aktive Freizeitgestaltung. Ergänzt wird das Angebot durch ein umfangreiches Service- und Marketingpaket für Augenoptiker, das dabei unterstützen soll, Zusatzverkäufe gezielt in der Beratung einzusetzen.

