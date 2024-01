Menicon: SiHy-Monatslinse mit großem Lieferbereich

Das Menicon Produktportfolio bietet nun eine noch größere Auswahl an weichen Kontaktlinsen in verschiedenen Materialien und Trageoptionen mit erweitertem Lieferbereich. Bild: Menicon

„Niji“ geht über Standardparameter hinaus

„Niji“ heißt die neue teil-individuelle Silikon-Hydrogel-Monatslinse von Menicon. Sie wurde entwickelt, um die wachsende Anzahl von Fehlsichtigen zu versorgen, deren Werte mit Standardparametern herkömmlicher Austausch-Kontaktlinsen nicht abgedeckt werden, die aber eine weiche (Monats-)Kontaktlinse tragen möchten.

Der Lieferbereich geht weit über die Standardparameter sonstiger Monatslinsen hinaus. Es gibt sie in sphärischer, torischer, multifokaler sowie in multifokal torischer Variante. Mit je 3 Basiskurven-Durchmesser-Kombinationen, Sphären von +25,00 bis -25,00 dpt, Achslagen rundum in 1°-Abstufungen, 18 Zylinder, CD und CN Multifokal-Designs.

Anzeige

Die neue Produktfamilie wird in der DACH-Region ab Februar 2024 zur Verfügung stehen. Auch die Miru 1month Menicon Silikon-Hydrogel Monatslinsenfamilie wird um eine multifokal torische Variante erweitert (lieferbar in DACH ab Frühjahr 2024).