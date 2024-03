Strategy with Vision: Marktforschungsinstitut schließt

Mark Mackenzie schließt sein Augenoptik Beratungs- und Marktforschungsinstitut Strategy With Vision. Bild: SWV

Ingeborg und Mark Mackenzie hören auf

Nach 23 Jahren schließt das Beratungs- und Marktforschungsinstitut Strategy With Vision (SWV) seine Türen: „Wir haben das Gefühl, dass es nun an der Zeit ist, ein neues Kapitel in unserem Leben aufzuschlagen“, gaben die Firmeninhaber Ingeborg und Mark Mackenzie bekannt.

Das Beratungs- und Marktforschungsinstitut war auf die Augenoptik spezialisiert und damit eines von nur wenigen Unternehmen weltweit, das Marktforschung in diesem Bereich betreiben. Das Institut analysierte den Fassungsmarkt, den Brillenglasmarkt, den Kontaktlinsenmarkt oder auch Onlinekäufe in ausgewählten Ländern auf der ganzen Welt. Mit Schließung des Unternehmens entsteht eine Lücke für die Industrie.