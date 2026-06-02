DBSV: Sehbehindertentag thematisiert Kochen
Aktionen und Tipps unterstützen Betroffene im Alltag
Kochen gehört für viele Menschen zum Alltag, wird jedoch bei nachlassender Sehkraft oft als Herausforderung wahrgenommen. Insbesondere ältere Menschen geben das Kochen nach Sehverschlechterungen häufiger auf, während Betroffene mit angeborener Sehbehinderung teilweise gar nicht erst beginnen.
Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) macht gemeinsam mit seinen Mitgliedsorganisationen zum bundesweiten Sehbehindertentag am 6. Juni 2026 auf diese Situation aufmerksam. Mit Aktionen in ganz Deutschland sollen Vorbehalte abgebaut und praktische Lösungen aufgezeigt werden. Parallel stellt der Verband auf seiner Website Informationen und Hinweise für sehbehinderte Menschen bereit.
Praktische Tipps für mehr Sicherheit in der Küche
Unter dbsv.org/kochen veröffentlicht der DBSV zehn Hinweise, die den Alltag erleichtern sollen. Diese reichen von der Einkaufsorganisation über den Einsatz vergrößernder Sehhilfen bis hin zu geeigneter Beleuchtung. Besonders relevant sind kontrastreiche Arbeitsumgebungen, etwa durch unterschiedlich farbige Schneidebretter, um Zutaten besser erkennen zu können.
Zudem wird empfohlen, Arbeitsabläufe bewusst zu strukturieren und alle benötigten Zutaten griffbereit zu platzieren. Zeit und Übersicht gelten als wichtige Faktoren, um Unsicherheiten zu vermeiden.
Neben den praktischen Hinweisen verweist der Verband auf weiterführende Materialien, darunter Broschüren zu Hilfsmitteln und Beleuchtung. Auch regionale Veranstaltungen rund um den Aktionstag sind auf der Website gelistet. Unterstützung bietet zudem das Beratungsangebot „Blickpunkt Auge“, das sich an Menschen mit Seheinschränkungen sowie deren Angehörige richtet.
Hintergrund zum bundesweiten Aktionstag
Nach Hochrechnungen auf Basis von Zahlen der Weltgesundheitsorganisation leben in Deutschland mehr als eine Million Menschen mit Sehbehinderung. Um auf deren Lebenssituation aufmerksam zu machen, initiierte der DBSV 1998 den jährlichen Sehbehindertentag. Dieser wird rund um den 6. Juni mit wechselnden Themenschwerpunkten durchgeführt