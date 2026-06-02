DBSV: Sehbehindertentag thematisiert Kochen

Die richtige Beleuchtung ist ein wichtiges Thema beim Kochen mit Sehbehinderung, wie der DBSV zum Sehbehindertentag 2026 betont. Bild: DBSV/Friese

Aktionen und Tipps unterstützen Betroffene im Alltag

Kochen gehört für viele Menschen zum Alltag, wird jedoch bei nachlassender Sehkraft oft als Herausforderung wahrgenommen. Insbesondere ältere Menschen geben das Kochen nach Sehverschlechterungen häufiger auf, während Betroffene mit angeborener Sehbehinderung teilweise gar nicht erst beginnen.

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) macht gemeinsam mit seinen Mitgliedsorganisationen zum bundesweiten Sehbehindertentag am 6. Juni 2026 auf diese Situation aufmerksam. Mit Aktionen in ganz Deutschland sollen Vorbehalte abgebaut und praktische Lösungen aufgezeigt werden. Parallel stellt der Verband auf seiner Website Informationen und Hinweise für sehbehinderte Menschen bereit.

Praktische Tipps für mehr Sicherheit in der Küche

Unter dbsv.org/kochen veröffentlicht der DBSV zehn Hinweise, die den Alltag erleichtern sollen. Diese reichen von der Einkaufsorganisation über den Einsatz vergrößernder Sehhilfen bis hin zu geeigneter Beleuchtung. Besonders relevant sind kontrastreiche Arbeitsumgebungen, etwa durch unterschiedlich farbige Schneidebretter, um Zutaten besser erkennen zu können.

Anzeige

Tomatenschneider nutzen – einer der vielen praktischen Tipps für blinde und sehbehinderte Menschen. Bild: DBSV/Spikermann

Zudem wird empfohlen, Arbeitsabläufe bewusst zu strukturieren und alle benötigten Zutaten griffbereit zu platzieren. Zeit und Übersicht gelten als wichtige Faktoren, um Unsicherheiten zu vermeiden.

Neben den praktischen Hinweisen verweist der Verband auf weiterführende Materialien, darunter Broschüren zu Hilfsmitteln und Beleuchtung. Auch regionale Veranstaltungen rund um den Aktionstag sind auf der Website gelistet. Unterstützung bietet zudem das Beratungsangebot „Blickpunkt Auge“, das sich an Menschen mit Seheinschränkungen sowie deren Angehörige richtet.

Hintergrund zum bundesweiten Aktionstag

Nach Hochrechnungen auf Basis von Zahlen der Weltgesundheitsorganisation leben in Deutschland mehr als eine Million Menschen mit Sehbehinderung. Um auf deren Lebenssituation aufmerksam zu machen, initiierte der DBSV 1998 den jährlichen Sehbehindertentag. Dieser wird rund um den 6. Juni mit wechselnden Themenschwerpunkten durchgeführt