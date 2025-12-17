Anzeige
WVAO: Konstruktive Erfa-Sitzung der „Sehzentren“

VonRedaktion
Impressionen mit Teilnehmern der WVAO-Erfa-Sitzung für Sehzentren am 10. November 2025 in Mainz
Die WVAO diskutierte in Mainz Zukunftsthemen für die „Sehzentren“. Im Fokus standen Myopie-Management, digitale Strategien und KI in der Optometrie. Bild: WVAO

Austausch zu Zukunftsthemen und neuen Marketingansätzen

Die Wissenschaftliche Vereinigung für Augenoptik und Optometrie (WVAO) hat eine praxisnahe Erfa-Sitzung für mit dem Gütesiegel „Sehzentrum“ ausgezeichnete Augenoptikbetriebe durchgeführt. Im Mittelpunkt standen aktuelle Entwicklungen der Branche und Strategien zur Positionierung gegenüber neuen Wettbewerbern. Die Teilnehmer diskutierten unter anderem die Bedeutung individueller Sehberatung und Servicequalität.

Positive Rückmeldungen gab es bei dem Treffen am 10. November 2025 in Mainz zur Woche des Sehens im Oktober, in der einige Sehzentren ausgebucht waren. Weitere Themen waren Myopie-Management, die Rolle der Augenoptiker in der Gesundheitsversorgung sowie erste Erfahrungen mit digitalem E-Mail-Marketing. Mitglieder berichteten von Umsatzsteigerungen durch gezielte Kampagnen.

Neue Impulse für Marketing und Technik

Neben der Vorstellung von WhatsApp-Marketing und einem exklusiven Angebot der WVAO wurde auch das Zukunftsthema Künstliche Intelligenz in der Optometrie behandelt. Ein vernetzter Expertenpool soll den Austausch und die Anwendung erleichtern. Zudem wurde ein neues Konzept für das Sehzentrum-Seminar vorgestellt, das Praxisfokus und Mitarbeitercoaching kombiniert.

