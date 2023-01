Silhouette: Zwei German Design Awards 2023

Eines der beiden Siegermodelle: „New York Sky“. Bild: Silhouette

Brillen und Buy-Local-Initiative ausgezeichnet

In diesem Jahr darf Silhouette sich über zwei Special Mentions bei den German Design Awards freuen: Der österreichische Komplettbrillenhersteller gewinnt 2023 zum einen in der Kategorie Excellent Product Design – Lifestyle and Fashion mit seinen Brillenmodellen „Purist“ und „New York Sky“ und zum anderen in der Kategorie Excellent Communications Design – Web mit seiner Buy-Local-Initiative.

Die beiden Gewinnermodelle „New York Sky“ und „Purist“

Die randlose, ultraleichte „New York Sky“-Kollektion ist eine Hommage an das edle Big City Flair New Yorks. Die mit 23 Karat vergoldete Metallfassung schmiegt sich um die randlosen Gläser, die zu schweben scheinen. Der Clou: Durch Accent Rings aus dem hauchdünnen Hightech-Kunststoff SPX+ entsteht ein aufsehenerregender dreidimensionaler Look.

Das Modell „Purist“ soll vor allem das kosmopolitische Publikum ansprechen. Je nach Blickwinkel zeigt sich die Brille in einem anderen Design: Von der Seite betrachtet, präsentiert sie sich mit einer feinen, klaren Linie, aus der Vogelperspektive entsteht ein spannungsreiches Zusammenspiel konkaver und konvexer Flächen.

Online anprobieren, offline beraten lassen

Bild: Silhouette

Mit der Buy-Local-Initiative verbindet Silhouette seine Online-Community mit dem stationären Handel. Mit einem virtuellen Try-on auf silhouette.com ist das umfangreiche Sortiment optischer Brillen und Sonnenbrillen rund um die Uhr über den eigenen Bildschirm zu erleben. Außerdem können Kunden ein Beratungsgespräch im Augenoptikfachgeschäft ihrer Wahl vereinbaren, um dort bis zu drei online ausgewählte Brillen live anzuprobieren.