Die neue Filiale in Dresden ist Nummer 70 für den Omnichannel-Optiker. Bild: Mister Spex

Neue Filiale in Dresden

Der Omnichannel-Optiker Mister Spex feiert mit der Eröffnung eines Stores in Dresden den mittlerweile 70. Standort seines schnell wachsenden Filialnetzes in Europa. In der neuen Filiale im Einkaufszentrum „Centrum Galerie“ haben die Besucher laut Mister Spex die Möglichkeit, alle Services eines Optikfachgeschäfts in Anspruch zu nehmen und eine große Auswahl an hochwertigen Brillen und Sonnenbrillen von über 100 Designermarken und attraktiven Eigenmarken anzuprobieren.

„Wir freuen uns, unseren neuesten Store in Dresden zu eröffnen, einer pulsierenden und dynamischen Stadt mit einem reichen kulturellen Erbe“, sagt Mirko Caspar, Co-CEO von Mister Spex. „Mit diesem neuen Store möchten wir unser innovatives und personalisiertes Einkaufserlebnis noch mehr Kund*innen in Deutschland zugänglich machen. Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination unserer hochmodernen Technologie mit dem Wissen und der Beratung unserer fachkundigen Optiker*innen unseren Kund*innen helfen wird, die perfekte Brille für ihren individuellen Stil zu finden.“