Gloryfy Unbreakable: München wird unbreakable

Bilder: Gloryfy Unbreakable

Einladung zum Afterwork-Drink in München

“Good Vibes. Free Drinks. Unbreakable Eyewear.” lautete das Motto vergangenen Mittwoch-Abend in der Bicicletta Bar am Schwabinger Tor in München. Der österreichische Brillenhersteller Gloryfy Unbreakable hat die Münchner Optik-Branche zum entspannten Afterwork-Drink geladen. Bei wunderschönem Wetter und eiskalten Drinks wurde gefachsimpelt, sich ausgetauscht und natürlich auch die neue Kollektion von Gloryfy genau unter die Lupe genommen.

„Wir haben eine ganz klare Fachhandels-Strategie und da freut es uns sehr, wenn Münchens Optiker – egal ob Bestandskunde oder interessierte Optiker, die aktuell noch keine Kunden sind, – der Einladung folgen und mit uns einen entspannten Abend einschließlich guter Gespräche verbringen.“, so Gloryfy Vertriebsleiter Christoph Föttinger.

Um den regionalen Fachhandel so gut es geht zu unterstützen führte das Unternehmen in den letzten Wochen eine groß angelegte Kampagne in München durch. Von TV-Spots über Radiospots, Plakatkampagnen und Social Media Aktivierungen. Das klare Ziel: Endkunden auf die Marke aufmerksam machen und direkt in den optischen Fachhandel zu schicken. Die anwesenden Händler bestätigten direkt die positiven Effekte und die dadurch erzielte starke Nachfrage. „München ist für uns eine extrem wichtige Region mit einer sensationellen Qualität des Handels, tollen Partnern und großem Potenzial an Endkunden. Deshalb haben wir einen so starken Fokus auf die Region gelegt.“, so Gloryfy Co-CEO Max Egger, der am Mittwochabend auch vor Ort dabei war.



Gloryfy Unbreakable produziert seit 2011 unzerbrechliche Brillen aus dem patentierten Gießharz NBFX. Diese besonderen Korrektions- und Sonnenbrillen verbinden nachhaltige Produktion, innovative Funktion und zeitgeistiges Design auf bisher ungeahnte Weise. Die Marke von Gründer Christoph Egger hat sich von einem klassischen Start-Up zu einem Hightech-Brillenproduzenten entwickelt.

Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen über 50 Mitarbeiter auf 4.000 Quadratmeter Fläche im Tiroler Zillertal. Mit acht festangestellten Repräsentanten allein in Deutschland und einer damit einhergehenden flächendeckenden Betreuung geht der innovative österreichische Brillenhersteller den nächsten Schritt in der erfolgreichen Entwicklung.