EssilorLuxottica: Vorschlag zur Wiederwahl des Vorstands

Bild: EssilorLuxottica

Gestaffelte Amtszeiten und organisatorische Anpassungen vorgesehen

Der Aufsichtsrat von EssilorLuxottica hat in seiner Sitzung am 11. Februar beschlossen, der Hauptversammlung am 28. April die Wiederwahl jener Vorstandsmitglieder vorzuschlagen, deren Mandate auslaufen. Ziel ist es, die 2024 eingeführte Staffelung der Amtszeiten weiter umzusetzen.

Für eine erneute dreijährige Amtszeit sollen Romolo Bardin, José Gonzalo, Virginie Mercier-Pitre und Swati Piramal vorgeschlagen werden. Für eine zweijährige Amtszeit sind Mario Notari, Cristina Scocchia, Nathalie von Siemens und Andrea Zappia vorgesehen.

Die Amtszeiten von Francesco Milleri, Paul du Saillant, Jean-Luc Biamonti und Marie-Christine Coisne-Roquette würden im Rahmen der gestaffelten Struktur 2027 enden. Die Mandate der Arbeitnehmervertreter Margot Bard und Sébastien Brown waren bereits 2024 durch den Konzernbetriebsrat für drei Jahre verlängert worden.

„Volles Potenzial von EssilorLuxottica ausschöpfen“

Francesco Milleri, CEO und Vorsitzender des Aufsichtsrats, sagte angesichts der bevorstehenden Teilneuwahl des Verwaltungsrats, er sei „stolz auf die starken Ergebnisse“, die man erzielt habe, „angetrieben von dem klaren Ziel, das volle Potenzial von EssilorLuxottica auszuschöpfen“. Dazu beigetragen hätten zu einem wichtigen Zeitpunkt für den Konzern „mutige Entscheidungen, die bereits jetzt unsere Zukunft im Technologie- und Medizintechnikbereich prägen“.

Milleri erklärte zudem, man bleibe einem offenen Dialog mit den Aktionären verpflichtet und er sei zuversichtlich, dass der Aufsichtsrat den langfristigen Erfolg des Konzerns vorantreiben werde.