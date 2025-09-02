Fielmann: Neue Firmenzentrale in Hamburg eröffnet

Die neue Fielmann-Zentrale besteht aus zwei Gebäuden, die über eine Brücke verbunden sind. Die Brille darf dabei nicht fehlen. Foto: Tim Voelter

Deutscher Augenoptik-Primus verkleinert Büroflächen deutlich und trägt hybrider Arbeitswelt Rechnung

Gestern eröffnete die Fielmann-Gruppe ihre neue Unternehmenszentrale im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord. Den rund 1.200 Mitarbeitenden soll dieser Schritt mehr Chancen zu Kollaboration und Austausch ermöglichen – und das mit 600 festen Arbeitsplätzen auf 15.000 m2 Bürofläche.

Nach knapp 40 Jahren in der Weidestraße lautet nun seit 1. September die Fuhlsbüttler Straße 399 die neue Adresse des börsennotierten Familienunternehmens. Der Umzug, der gleichzeitig auch ein klares Bekenntnis zur Hansestadt als Standort ist, soll der modernen Unternehmenskultur Rechnung tragen und die bereichsübergreifende Zusammenarbeit fördern, heißt es von Fielmann.

Die 15.000 m2 Bürofläche verteilen sich auf zwei Gebäudeteile mit vier bzw. sechs Geschossen. In der 22 Monate währenden Planungs- und Umbauphase seit Unterzeichnung des Mietvertrages ist eine völlig neue Arbeitswelt für 1.200 Mitarbeitende im Desksharing-Prinzip entstanden. Auch die Außenfassade der Bestandsimmobilie wurde erneuert. Insgesamt hat die Fielmann-Gruppe laut eigenen Angaben eine zweistellige Millionensumme in ihre neue Firmenzentrale investiert.

An den Wänden hängen die Augenpaare der Mitarbeitenden. Foto: Tim Voelter

Marc Fielmann (CEO) und Katja Groß (Personal- und IT-Vorständin) haben am 1. September die neue Firmenzentrale der Fielmann-Gruppe eröffnet. Foto: Fielmann

Im Rahmen der Vision 2025 hat sich die Fielmann-Gruppe in den vergangenen Jahren vom deutschen Marktführer mit einem stationären Geschäftsmodell zu einem der weltweit führenden Unternehmen der augenoptischen Branche entwickelt. „Eine wesentliche Voraussetzung für diesen Erfolg ist der kulturelle Wandel, den wir in den letzten Jahren vollzogen haben: von einer hierarchischen Kultur hin zu einem modernen Familienunternehmen. Die neue Firmenzentrale mit ihren vielfältigen Möglichkeiten der Zusammenarbeit ist die ideale Umgebung für unsere moderne Unternehmenskultur“, so Katja Groß, Personal- und IT-Vorständin, die gemeinsam mit CEO Marc Fielmann das obligatorische Flatterband am Eröffnungstag durchtrennte.

Moderne Unternehmenskultur setzt hohe Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit

Ausschlaggebend für die Standort-Wahl waren unter anderem Kriterien wie Architektur, Wohnorte der Mitarbeitenden, technische Gebäudeausstattung, Nachhaltigkeit, ÖPNV-Anbindung, lokale Infrastruktur und die Möglichkeit, die Immobilie nach den eigenen Wünschen gestalten zu können. Nachhaltigkeit und ökologische Aspekte spielten bei dem Umbau der Bestandsimmobilie ebenfalls eine wichtige Rolle. Marc Fielmann, CEO: „Wir sind davon überzeugt, dass unser Unternehmen nur in einem intakten und sozial ausgewogenen Umfeld gedeihen kann. Daher übernehmen wir Verantwortung für unsere Kunden, unsere Mitarbeitenden, die Gesellschaft und die Umwelt.“

Das Gebäude ist DGNB-Gold zertifiziert. Die Abkürzung DGNB steht für Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. Bei der Zertifizierung spielen Faktoren wie die Baumaterialien, eine energieeffiziente Gebäudetechnik, die Klimatisierung und der Energieverbrauch eine wichtige Rolle. Um dies zu erreichen, wurde die Außenfassade erneuert und energetisch verbessert. Die Dachflächen sind begrünt und unterstützen die Artenvielfalt. Durch eine effiziente Flächennutzung hat die Fielmann-Gruppe die Bürofläche von heute 33.000 m2 auf 15.000 m2 reduziert und trägt damit der hybriden Arbeitswelt Rechnung.

Neben den 600 Arbeitsplätzen sind 7 Konferenzräume, 44 Besprechungsräume, 33 Think Tanks und 16 Projekträume vorhanden. Foto: Tim Voelter

Ausstellung „Fielmann Experience“. Foto: Tim Voelter

Digitale Tools und Prozesse ersetzen klassische Papierakten, ermöglichen unabhängig vom Arbeitsort einen schnellen Zugriff auf Informationen und unterstützen die papierarme Organisation. 80 Fahrrad-Stellplätze, 18 E-Ladestationen und eine optimale Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr fördern die klimaschonende Mobilität der Mitarbeitenden.

Darüber hinaus befindet sich in der Firmenzentrale für Gäste des Hauses die interaktive Ausstellung „Fielmann Experience“. Die Besucher erfahren in dem 180 m2 großen Showroom auf anschauliche Weise alles über die Unternehmensgruppe, können in die Geschichte eintauchen und ausprobieren, wie sich ein Hör- oder Sehverlust auswirkt.