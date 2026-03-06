Anzeige
| |

Falco: Myopie-Management und Keratokonus-Versorgung erweitert

VonRedaktion
Frau im Produktionsraum bei Falco Kontaktlinsen
Das Unternehmen entwickelt seit über 40 Jahren formstabile Kontaktlinsen und setzt weiterhin auf fachlichen Austausch, Beratung und Weiterbildung für Anwender in der Praxis. Foto: Falco

Ausbau der Angebote für Kontaktlinsen-Spezialversorgungen

Der Schweizer Kontaktlinsenspezialist Falco berichtet, seinen Fokus verstärkt auf Myopie-Management und Speziallinsenversorgungen zu richten. Bei Ortho-K gewinne insbesondere die Dual Focus Ortho-K-Linse an Bedeutung, die Orthokeratologie mit einer zusätzlichen Fokusebene zur Myopie-Kontrolle kombiniert. Klinische Daten der Universität Auckland sowie Erfahrungen aus der praktischen Anwendung weisen auf eine reduzierte axiale Längenveränderung im Vergleich zu klassischen Ortho-K-Versorgungen hin.

Anzeige
Essilor (Banner)

Parallel entwickelt das Unternehmen, das seit 40 Jahren formstabile Kontaktlinsen entwickelt, seine Aktivitäten im Bereich Sklerallinsen und Keratokonus weiter. Das Portfolio umfasst unterschiedliche Designs für verschiedene Hornhautformen und Indikationen und folgt einer einheitlichen Anpassphilosophie. Mit „Falconus“ stellt Falco zudem gebündelte Informationen und Unterstützung für die Keratokonus-Versorgung bereit.

Ähnliche Beiträge

  • CooperVision: Augengesundheit bei Schulkindern im Fokus

    Der Kontaktlinsenanbieter CooperVision startet die Myopie-Aufklärungskampagne „Sehen ist Lernen“, um die Augengesundheit von Schulkindern stärker in den Fokus zu rücken. Die Initiative soll im Jahr 2026 über verschiedene Medienkanäle Eltern und Fachleute über die Behandlung von Kurzsichtigkeit informieren.

  • EssilorLuxottica: Stiftung unterstützt Special Olympics

    Vom 14. bis 18. Juli werden in Erlangen die Special Olympics Landesspiele Bayern stattfinden. Die OneSight EssilorLuxottica Foundation unterstützt die Veranstaltung mit dem Opening Eyes Programm, das den Athleten eine umfassende Augenuntersuchung sowie passgenaue Brillen ermöglicht.

  • Oculus: Sportler mit Down-Syndrom unterstützt

    In diesem Jahr fand das 22. Deutsche Down-Sportlerfestival in Wetzlar statt. Mit dabei als „Lokalmatador“ war der Optikgerätehersteller Oculus – und das sowohl als Sponsor als auch mit aktiver Beteiligung in Form einer „Seh-Olympiade“.