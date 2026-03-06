Falco: Myopie-Management und Keratokonus-Versorgung erweitert

Das Unternehmen entwickelt seit über 40 Jahren formstabile Kontaktlinsen und setzt weiterhin auf fachlichen Austausch, Beratung und Weiterbildung für Anwender in der Praxis. Foto: Falco

Ausbau der Angebote für Kontaktlinsen-Spezialversorgungen

Der Schweizer Kontaktlinsenspezialist Falco berichtet, seinen Fokus verstärkt auf Myopie-Management und Speziallinsenversorgungen zu richten. Bei Ortho-K gewinne insbesondere die Dual Focus Ortho-K-Linse an Bedeutung, die Orthokeratologie mit einer zusätzlichen Fokusebene zur Myopie-Kontrolle kombiniert. Klinische Daten der Universität Auckland sowie Erfahrungen aus der praktischen Anwendung weisen auf eine reduzierte axiale Längenveränderung im Vergleich zu klassischen Ortho-K-Versorgungen hin.

Parallel entwickelt das Unternehmen, das seit 40 Jahren formstabile Kontaktlinsen entwickelt, seine Aktivitäten im Bereich Sklerallinsen und Keratokonus weiter. Das Portfolio umfasst unterschiedliche Designs für verschiedene Hornhautformen und Indikationen und folgt einer einheitlichen Anpassphilosophie. Mit „Falconus“ stellt Falco zudem gebündelte Informationen und Unterstützung für die Keratokonus-Versorgung bereit.