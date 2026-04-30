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Oculus: Expo Days 2026 mit exklusiven Einblicken

VonRedaktion
Impression der Oculus Expo Days 2026
In München und Frankfurt standen Fachthemen, Austausch und Networking im Fokus der Expo Days 2026. Foto: Oculus

Veranstaltungsreihe in Bundesligastadien fortgesetzt

Nach Stationen in Dortmund und Nürnberg im Vorjahr hat Oculus die Expo Days auch 2026 fortgeführt. Der Optikgerätehersteller lud gemeinsam mit mehreren Industriepartnern in die VIP‑Bereiche der Bundesligastadien des FC Bayern München und von Eintracht Frankfurt ein.

An beiden Veranstaltungsorten nahmen im April insgesamt mehr als 220 Fachbesucher teil. Neben organisatorischen Einblicken in die Stadioninfrastruktur standen fachliche Impulse für den beruflichen Alltag im Mittelpunkt der Veranstaltungen.

Fachimpulse, Rundgänge und Austausch vor Ort

Teil des Programms waren geführte Stadionrundgänge, darunter Besuche der Auswechselbänke und Spielerkabinen. Ergänzt wurden die Programmpunkte durch Vorträge zu aktuellen Themen aus Praxis und Technik, die Wissen vermittelten und Raum für Diskussionen boten.

Begleitend dazu diente eine Ausstellungsfläche als Plattform für Information und Austausch. Dort informierten sich die Teilnehmer über technische Entwicklungen sowie über aktuelle Trends bei Brillengläsern und -fassungen.

  • Impressionen der Oculus Expo Days 2026
    Foto: Oculus
  • Impressionen der Oculus Expo Days 2026
    Foto: Oculus

„Jahr für Jahr bieten die Expo Days eine inspirierende Plattform, die exklusive Erlebnisse mit fundiertem Fachwissen und aktuellen Branchentrends verbindet“, erklärte Amelie Neubert, Leiterin der Oculus Akademie. „Besonders der fachliche Austausch schafft Raum für neue Partnerschaften und zukunftsweisende Impulse – ein Highlight für alle Beteiligten.“

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