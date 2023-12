Silmo Istanbul 2023: Erfolgreiches Jubiläum

Bild: Silmo Istanbul

10 Jahre Augenoptik-Fachmesse

Mehr als 500 Aussteller und Marken versammelten sich Ende November zur groß angelegten Jubiläumsveranstaltung der Silmo Istanbul, die 2013 zum ersten Mal stattfand. Neben der türkischen Augenoptik- und Brillenindustrie waren auch große internationale Unternehmen vertreten. Während der vier Messetage kamen laut Veranstalter insgesamt 13.385 Besucher zusammen (+13% gegenüber 2022), davon 80% aus der Türkei und 20% aus dem Ausland, und hier aus 93 Ländern.

Zur Orientierung und Inspiration der Fachleute richtete Silmo Istanbul das Trend Forum ein, einen Bereich, in dem die wichtigsten Trends anhand einer thematischen Auswahl von Brillenfassungen der Aussteller der Messe vorgestellt wurden. Im Futurology-Bereich konnten Besucher intelligente Produkte testen, neue Innovationen in der virtuellen Realität und zur nachhaltigen Produktion entdecken. Die Silmo-Akademie, ein Bereich, in dem Vorträge über die wichtigsten Herausforderungen und Entwicklungen des Sektors gehalten wurden, war ein Highlight für die Ausbildung. Fachleute und Studenten nutzten diese Gelegenheit, um ihr Wissen zu erweitern und ihr Bewusstsein für die Branche zu vertiefen.

Anzeige

Zur Feier des 10-jährigen Bestehens von Silmo Istanbul wurden auch die Silmo Istanbul Awards verliehen, mit denen führende Vertreter der türkischen Optikindustrie für ihren außergewöhnlichen Beitrag und ihr kontinuierliches Engagement für Spitzenleistungen in der Branche ausgezeichnet wurden.

Quelle: Silmo Istanbul