Opti: Inhaltliche und kommunikative Neuausrichtung für 2027

Die Opti bereitet sich für 2027 vor und setzt dabei auf Optik, Akustik und technologische Entwicklungen. Bild: GHM

Branchenfokus zwischen Optik, Akustik und Innovation

Mit Blick auf das Jahr 2027 richtet sich die Opti konzeptionell und kommunikativ neu aus. Die internationale Messe für Optik und Design stellt dafür eine überarbeitete visuelle Gestaltung, angepasste Key Visuals und einen neuen Kampagnenclaim vor.

In den vergangenen Jahren hat sich die Opti als regelmäßiger Treffpunkt für Fachbetriebe, Industrie und Nachwuchs etabliert. Für 2027 wird dieser Ansatz erweitert: Die Messe positioniert sich als Plattform, auf der technologische, gestalterische und strukturelle Veränderungen der Branche gebündelt diskutiert werden sollen.

Optik und Hörakustik rücken weiter zusammen

Der neue Claim „See. Hear. Next.“ verweist auf eine stärkere Verzahnung von Augenoptik und Hörakustik. Während der Aspekt des Sehens weiterhin einen zentralen Platz einnimmt, wird die Hörakustik deutlicher integriert. Damit trägt die Messe der wachsenden Bedeutung ganzheitlicher Gesundheits- und Versorgungsangebote Rechnung.

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Gleichzeitig greift die Opti Themen auf, die den Markt zunehmend prägen. Dazu zählen Designtrends, Smart Eyewear und technologische Innovationen ebenso wie Fragen der Ausbildung und des Branchennachwuchses. Die Messe soll diese Inhalte in verschiedenen Formaten zugänglich machen und den fachlichen Austausch unterstützen.

„Wir möchten, dass jeder Besucher aus drei Tagen Opti für sich das Optimale herausholt“, sagt Cathleen Kabashi, Leiterin der Messe. „Mit See. Hear. Next. geben wir Orientierung und machen Lust auf das, was als Nächstes kommt – technologisch, im Design und natürlich im Hinblick auf die Menschen der Branche. Gleichzeitig skizziert, zeichnet und entwirft die Opti die Zukunft unserer Branche – konkret, greifbar und im direkten Austausch.“

Die neue Kampagne wird schrittweise eingeführt. Die Opti 2027 findet vom 29. bis 31. Januar 2027 in München statt.