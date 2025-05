DaTE 2025: Positive Resonanz auf neues Format

Bild: DaTE 2025

Veranstalter der Brillenmesse kündigen ausverkaufte Flächen an

Nur wenige Monate nach der Bekanntgabe, dass die Avantgarde-Brillenmesse DaTE nun jährlich in wechselnden italienischen Städten wie Bologna, Napoli, Rom und Mailand Städten stattfinden soll, scheint sich die Industrie auf das neue Format einzulassen. Die Organisatoren sprechen von einer ausverkauften Ausgabe für Mitte September. So würden neben den italienischen Marken auch Hersteller aus u.a. Frankreich, Deutschland, Belgien, Dänemark, der Schweiz und den Vereinigten Staaten vom 13. bis 15. September ausstellen. Mehr als 90 Marken hätten ihre Teilnahme bestätigt für die erste Ausgabe im Cocoricò in Riccione.

„Wir sind sehr zufrieden mit diesen ersten – und keineswegs garantierten – Ergebnissen“, sagte DaTE-Präsident Davide Degl’Incerti Tocci. In nur wenigen Monaten alle verfügbaren Standflächen bestätigen zu können, ist ein großer Meilenstein, auf den wir sehr stolz sind. Die Resonanz von Ausstellern und Partnern zeigt, dass wir in die richtige Richtung arbeiten und motiviert uns, mit noch größerer Energie auf die nächste Ausgabe hinzuarbeiten.“

Weitere Informationen zur Messe gibt es auf der offiziellen Website www.dateyewear.com. Dort ist auch die aktualisierte Ausstellerliste verfügbar.