WVAO: Zwei Gütesiegel für Bonner Augenoptiker

v.l.: Vera Pfeifer, Ingo Leefken, Hartmut Glaser. Foto: WVAO

„Sehzentrum“ und „Spezialist für Orthokeratologie“

„Großer Bahnhof“ in Bonn-Bad Godesberg: Augenoptikermeister Ingo Leefken und seinem Team wurden gleich zwei Qualitätszertifikate der Wissenschaftlichen Vereinigung der Augenoptiker und Optometristen (WVAO) überreicht. Sie dürfen sich nun Kunden gegenüber als „Sehzentrum“ („erstklassiger Ansprechpartner für das gute und gesunde Sehen“) und „Spezialist für Orthokeratologie“ (Kompetenzen in Bezug auf Myopie/Fehlsichtigkeit und das freie Sehen am Tage) präsentieren.

Anzeige

Ingo Leefken, Inhaber und Geschäftsführer von Brillenmacher Optik in Bonn, ist laut WVAO der erste Augenoptiker, der gleichzeitig zwei Qualitätsstandards erreichen konnte. Die Auszeichnungen überreicht haben die WVAO-Vorsitzende Vera Pfeifer und WVAO-Geschäftsführer RA Hartmut Glaser.