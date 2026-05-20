Oculus: Nächster Meilenstein für Akademie erreicht

Die Weiterbildungseinrichtung Oculus Akademie hat die Marke von 20.000 Teilnehmenden erreicht. Foto: Oculus

Über 20.000 Teilnehmende nutzten Möglichkeiten zur Weiterbildung

Die Oculus Akademie hat einen weiteren Entwicklungsschritt erreicht: Im April wurde die Marke von 20.000 Teilnehmenden überschritten. Die Weiterbildungseinrichtung besteht seit 15 Jahren und richtet sich an Fachkräfte aus Augenoptik, Ophthalmologie und Arbeitsmedizin.

Im Rahmen des Seminars „Refraktion für Einsteiger“ wurde die 20.000. Teilnehmerin registriert und beglückwünscht. Dabei handelt es sich um Kathrin Exeler von Meisterwerk Augenoptik & Hörakustik.

v.l.: Kathrin Exeler und Amelie Neubert, Leiterin der Oculus Akademie. Foto: Oculus

„Die Zahl von 20.000 Teilnehmern zeigt, wie groß das Vertrauen in die Oculus Akademie ist“, sagt Amelie Neubert, Leiterin der Oculus Akademie. „Dieses Jubiläum ist für uns nicht nur Anlass zur Freude, sondern zugleich Motivation, unser Seminarangebot kontinuierlich weiterzuentwickeln und den Anforderungen eines dynamischen Marktes gerecht zu werden.“

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Vom Einsteigerkurs bis zum Fachseminar

Die Akademie des Optikgeräteherstellers aus Wetzlar bietet Präsenz-, Hybrid- und Onlineformate an. Inhalte reichen von Grundlagenkursen bis zu spezialisierten Themen. Veranstaltungsformate werden regelmäßig an neue fachliche und technische Entwicklungen angepasst.

Nach Angaben des Unternehmens tragen neue diagnostische Möglichkeiten sowie steigende Anforderungen im Praxis- und Klinikalltag dazu bei, dass kontinuierliche Weiterbildung an Bedeutung gewinnt. Die Angebote sollen Fachkräfte dabei unterstützen, ihr Wissen aktuell zu halten und im Berufsalltag anzuwenden.