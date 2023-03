Bild: EssilorLuxottica

Unterstützung für das Opening-Eyes-Programm

Schon seit 2002 unterstützt die Essilor Gruppe die Special Olympics. Bei dem flankierenden Opening Eyes Programm steht das gute Sehen der geistig und mehrfach behinderten Athleten im Fokus. In diesem Jahr finden die großen Special Olympics World Games erstmals in Deutschland statt. Teams aus 192 Ländern werden vom 17. bis 25. Juni nach Berlin kommen. Rund 7.000 Sportler mit Handicap aus 170 Nationen treten bei diesem weltweit größten inklusiven Sportereignis in 26 Sportarten miteinander an.

Mehr als 80 Mitarbeiter der gesamten EssilorLuxottica-Gruppe werden unter dem Dach der Onesight Foundation im Juni vor Ort sein, um den Sportlern bei den „Weltspielen der Herzen“ zu gutem Sehen zu verhelfen. Die Special Olympics bieten Menschen mit Behinderung nicht nur tolle Sportmöglichkeiten, sondern eine bessere gesundheitliche Versorgung – auch über die Wettkämpfe hinaus. In diesem Zusammenhang ist das Opening Eyes Programm enorm wichtig.

„Weit mehr als jeder dritte teilnehmende Athlet nutzt vor Ort das Opening Eyes Programm und lässt seine Augen vor Ort checken“, so Frank Walenda von EssilorLuxottica, der bereits einige Veranstaltungen der Special Olympics unterstützt hat. „Etwa jeder zehnte Sportler erhält hier die allererste Augenprüfung in seinem Leben.“ Die Screenings sind kostenfrei; bei Bedarf erhalten die Athleten zudem noch während der Spiele eine Brille und Empfehlungen für eine weitere Behandlung.

