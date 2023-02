Eschenbach Optik: Weiterbildung im Easy & Low Vision-Bereich

Bild: Eschenbach Optik

Anmeldestart für die neuen Academy-Termine

In seinen Expert-Trainings im Rahmen der Eschenbach Academy bildet Eschenbach Optik Augenoptiker zu Experten rund um vergrößernde Sehhilfen aus. Die ganztägigen Seminare finden bundesweit in verschiedenen Städten statt und vermitteln vertieftes Produktwissen und Kompetenzen für eine sachkundige, einfühlsame Beratung. Die Termine für das Jahr 2023 beginnen ab April – Anmeldungen sind ab sofort online in der neuen Eschenbach Academy oder per Formular möglich.

Die zertifizierten Schulungen eignen sich laut Eschenbach Opti für alle, die Expertenwissen erlangen möchten sowie Lernende, die über Kenntnisse in der Refraktion verfügen und werden von einem speziell ausgebildeten Referenten geleitet. Im Programm finden sich zwei Module, die unabhängig voneinander besucht werden können.

Modul A: Erfolgreich beraten. Sicher versorgen: Versorgung mit optisch vergrößernden Sehhilfen erleben

Für viele Menschen ist das alters- oder krankheitsbedingte Nachlassen des Sehvermögens ein sensibles Thema. Beratungsgespräche sowohl systematisch als auch individuell zu führen, ist daher besonders wichtig. In diesem Seminar vermittelt Eschenbach Optik den Teilnehmern diese Fähigkeiten und zeigt ihnen am Beispiel seiner optisch vergrößernden Sehhilfen, wie sie Menschen mit Sehbeeinträchtigung ein Stück Lebensqualität zurückgeben können.

Termine:

05.04.2023: Hamburg

26.04.2023: München

03.05.2023: Kassel

27.09.2023: Mannheim

11.10.2023: Erlangen

01.11.2023: Dresden

29.11.2023: Münster

Modul B: Erfolgreich beraten. Sicher versorgen: Einfache und unkomplizierte Lösungsansätze im Bereich der Elektronik, Filter und Beleuchtung

Beleuchtung, Kontrast und Blendschutz sind wichtige Faktoren für eine hochwertige Sehhilfenversorgung. In diesem Seminar lernen die Teilnehmer, wie sie ihre Kunden mit den innovativen Alltagshelfern von Eschenbach Optik unterstützen und ihnen zu einem besseren Sehkomfort verhelfen können – sei es mit elektronischen Sehhilfen, Filtergläsern oder neuartiger Beleuchtung.

Termine:

19.04.2023: Berlin

10.05.2023: Regensburg

24.05.2023: Fulda

31.05.2023: Lübeck

18.10.2023: Hannover

08.11.2023: Ulm

22.11.2023: Köln

In beiden Trainings-Modulen steht neben der Vermittlung ausführlicher Fachinformationen die produktspezifische Bearbeitung folgender Themen auf dem Programm:

Ablauf einer individuellen, erfolgreichen Sehhilfenberatung

Bausteine einer Sehhilfenberatung

Versorgungsoptionen und Versorgungslösungen

Abgabe, Kostenrechnung und Erfolgskontrollen

Das Schulungsprogramm der Eschenbach Academy

Die Expert-Trainings sind Teil der Eschenbach Academy – ein neues, ganzheitliches Schulungskonzept für die Bereiche Easy und Low Vision, welches Präsenz- und Online-Lernformate miteinander vereint. Lernende können sich so individuell nach ihren Bedürfnissen und Wünschen weiterbilden. Neben den Expert-Trainings bietet die Eschenbach Academy auch kompakte Team-Trainings in den eigenen Geschäftsräumen mit dem gesamten Team an. Zudem können Interessierte auf der E-Learning- und Wissensplattform der Eschenbach Academy unter www.eschenbach-academy.com jederzeit und überall online lernen – mit kurzen Trainings für zwischendurch oder kompletten Kursen zu unterschiedlichen Produkt- und Fachthemen, die stetig erweitert werden. In einer Wissensdatenbank finden Nutzer außerdem wertvolle Tipps, weiterführende Informationen sowie aktuelle Neuigkeiten aus der Branche. Auf der Plattform lassen sich auch Expert- und Team-Trainings online buchen.

Für weitere Informationen und Fragen rund um das Trainingsprogramm können sich interessierte Augenoptiker an Heike Alles wenden – entweder per E-Mail (trainings@eschenbach-optik.com) oder telefonisch (0911/3600-315).