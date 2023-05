WVAO: Rückblick zum digitalen Wissensforum 2023

Bild: WVAO

Dritte Ausgabe überzeugt mehr Teilnehmer

Fünf Weiterbildungs-Abende des 3. digitalen WVAO-Wissensforums vom 23. bis 27. April 2023 sind vorüber. Die statistische Auswertung hat wieder sehr viel Positives ergeben, teilt die Wissenschaftliche Vereinigung der Augenoptiker und Optometristen mit.

So hätten sich insgesamt 638 Teilnehmer für das Wissensforum registriert, und damit 30 mehr als im vergangenen Jahr. Die Teilnehmer kamen aus 12 Ländern: aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Liechtenstein, Italien, der Slowakei, den Niederlanden, Luxemburg, Kroatien, Japan, China und den USA. Insgesamt wurden 3.839 Zugriffe auf den Livestream registriert, pro Abend waren es bis zu 756 Zugriffe.

„Es waren wieder sehr aufschlussreiche und informative Wissensabende, die gezeigt haben, dass optometrische Dienstleistungen beim Augenoptiker/Optometristen für die Zukunft unverzichtbar sind. Dies bestätigten auch die fünf teilnehmenden Augenärzte, die eine engere Verzahnung von Augenoptik und Augenheilkunde für notwendig und sinnvoll erachten und dies auch kundtaten“, erklärt Hartmut Glaser, Geschäftsführer der WVAO.

Anzeige

Die positive Resonanz der Teilnehmer habe zeigt, dass die WVAO auch mit dem 3. Wissensforum „ins Schwarze getroffen“ habe. Dies habe einerseits an den abwechslungsreichen Abenden mit Ratespiel, Interviews, Gewinnspiel und Zuschaltung von Referenten aus dem Ausland gelegen, andererseits an der Qualität der Vorträge von neunundzwanzig Referenten aus der Augenoptik, Optometrie und Ophthalmologie.

2024 zum 75-Jubiläum wieder live vor Ort

Aufgrund des anhaltend großen Interesses werde man in Kürze eine Online-Mediathek auf www.wvao-wissensforum.de freischalten, in der die Vorträge auch im Nachhinein noch einmal on demand abrufbar sind.

Nächstes Jahr wird die WVAO 75 Jahre alt. Im Rahmen des Jubiläumskongresses wird dieses Ereignis vom 20. bis 21. April 2024 live vor Ort in Mainz gefeiert.