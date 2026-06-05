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OHI Update: Branchentreff in Wien am 19. September

VonRedaktion
Aussteller aus der Augenoptik auf dem OHI Update 2025 im Dialog mit Besuchern
Die Tischmesse auf dem OHI Update bietet Raum für Austausch und Networking zwischen Betrieben und Industrie. Foto: OHI

Elfte Ausgabe des Formats für Augenoptiker und Hörakustiker

Im September findet der Augenoptik- und Hörakustik-Konkress OHI Update erneut in Wien statt. Die Besucher erwartet wie schon in vergangenen Jahren ein eintägiges Format aus Tischmesse, Fortbildung und Abendprogramm.

Teil der elften Ausgabe der Veranstaltung im SO/Vienna im Herzen von Wien sind Aussteller aus Industrie und Fachhandel sowie sechs Vorträge zu Themen aus Augenoptik und Hörakustik. Inhalte reichen von Bildschirmarbeit und eingeschränktem Visus beim Kontaktlinsentragen bis zu Anpassungsthemen bei Gleitsichtgläsern. In der Hörakustik stehen unter anderem Sprachtests, Lautheit und Versorgungsergebnisse im Fokus.

Austausch, Wissen und Kontakte im Mittelpunkt

Das Konzept kombiniert Messebesuch und Weiterbildung an einem Tag. Laut Veranstalter OHI (Optometrie & Hörakustik Initiative Österreich) soll dies kurze Wege für Austausch und Geschäftsabwicklung ermöglichen. Neben Fachinformationen bietet das Programm Gelegenheit zum Netzwerken zwischen Betrieben und Industrievertretern.

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Auditorium mit einem Vortrag auf dem OHI Update 2025
Das OHI Update 2026 bringt im September wieder die Augenoptik und Hörakustik nach Wien. Foto: OHI

Im Rahmen der Veranstaltung werden zudem Zertifikate für herausragende Ausbildungsleistungen vergeben. Die drei besten Absolventen eines Lehrgangs erhalten zusätzlich eine Prämie von 300 €.

Am Nachmittag folgen Programmpunkte wie Akrobatik sowie eine Branchenveranstaltung mit Musik. Weitere Informationen und Anmeldung sind online verfügbar.

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