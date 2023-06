ZVA: Unterstützer der Special Olympics World Games 2023

Bild: ZVA

Für beste Sicht bei sportlichen Höchstleistungen

Die Special Olympics World Games Berlin 2023 verwandeln die Hauptstadt zwischen dem 17. und 25. Juni in eine Wettkampfarena. Über 7.000 Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten in 26 Sportarten gegeneinander an.

Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) unterstützt die Veranstaltung wie schon in vorherigen Jahren erneut im Rahmen des Healthy Athletes-Programms. In den Gesundheitsangeboten des Bereichs Opening Eyes steht die Sehkraft der Athleten im Mittelpunkt. Um diese zu verbessern, werden von ehrenamtlichen Fachhelfern aus Augenoptik, Augenheilkunde und Optometrie qualifizierte Augenprüfungen durchgeführt sowie kostenlose Brillen, Schutzbrillen oder Sonnenbrillen angefertigt.

Die Ergebnisse der Spiele 2022 zeigen laut ZVA, wie wichtig dieser kostenfreie Service nach wie vor ist: Bei 600 Augenüberprüfungen wurden im vergangenen Jahr 223 Brillen und 18 Sportbrillen mit Korrektion neu verordnet und vor Ort angefertigt. 9% der Teilnehmer hätten nach eigener Angabe bis zu diesem Zeitpunkt noch nie eine Augenuntersuchung erhalten.

