Silmo Paris: Optical Design Contest 2024

Studenten-Wettbewerb geht in die dritte Runde

Silmo Paris kündigt zur Messe im September dieses Jahres die dritte Ausgabe des Optical Design Contest an. Neue Generationen von Design-Studenten erhalten dann wieder die Gelegenheit, ihre Vorstellungen von der Zukunft der augenoptischen Branche einem großen Publikum zu präsentieren.

Der diesjährige Wettbewerb befasst sich mit der sich wandelnden Rolle von Brillenaccessoires und erforscht das Potenzial für neue Funktionen und innovative Anwendungen. Unter dem Vorsitz des Designers Olivier Jault ermutigt der Wettbewerb Studenten dazu, Brillen über ihre traditionelle Funktion hinaus neu zu denken und neue Funktionen einzubauen, die den neuen Bedürfnissen der modernen Gesellschaft entsprechen.

Teilnahmebedingungen, Bewertungs- und Auswahlverfahren

Der Wettbewerb steht volljährigen Studenten offen, die im 3., 4. oder 5. Jahr eines Designstudiums eingeschrieben sind, und bietet Raum für individuelle oder kollektive Ausdrucksformen. Die Teilnehmer können auch mit anderen Studenten zusammenarbeiten, die die gleichen Alters- und Niveaukriterien erfüllen. Die Projekte müssen bis zum 15. Juni 2024 über die entsprechende Plattform eingereicht werden.

Eine internationale Jury aus Designern unter dem Vorsitz von Olivier Jault wird die Projekte nach Kriterien wie Innovation, Kreativität, Funktionalität, soziale und ökologische Verantwortung und Durchführbarkeit des Projekts prüfen. Die Projekte, die in die engere Wahl kommen, werden im Juli 2024 bekanntgegeben, und die Gewinnerprojekte in Zusammenarbeit mit den Industriepartnern von Silmo entwickelt.

Neben der Anerkennung, die der Erfolg des Projekts mit sich bringt, erhält der Gewinner des Wettbewerbs einen Preis in Höhe von 10.000 €, der an die Schule und den Schüler vergeben wird. Das Werk des Preisträgers wird während der gesamten Silmo Paris 2024 vom 20. September bis 23. September im Parc des Expositions Paris Nord Villepinte ausgestellt und erhält so eine entsprechend hohe Aufmerksamkeit.