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Silmo Paris 2026: Joachim Froment leitet Silmo d’Or-Jury

VonRedaktion
Designer Joachim Froment als Jurypräsident des Silmo d’Or 2026
Der Designer Joachim Froment wurde von Silmo Paris zum Jurypräsidenten des Silmo d’Or 2026 ernannt. Foto: Silmo Paris

Designer aus Brüssel steht für systemischen Gestaltungsansatz

Für die kommende Ausgabe des Branchenpreises Silmo d’Or hat die Messe Silmo Paris den Designer Joachim Froment als Jurypräsidenten benannt. Der in Brüssel ansässige Industriedesigner und Creative Director soll die Bewertung der Einreichungen im Jahr 2026 leiten.

Der Silmo d’Or wird seit 1994 im Rahmen der Fachmesse Silmo Paris verliehen und zeichnet Produkte und Innovationen der internationalen Augenoptik aus. Die Preise gelten als wichtiger Gradmesser für Entwicklungen in Bereichen wie Brillendesign, Technologien und Sehlösungen. 

Designverständnis zwischen Technik und Nutzung

Mit Froment rückt ein Gestalter an die Spitze der Jury, der seine Arbeit an der Schnittstelle von Technik, Gestaltung und Nutzererlebnis verortet. Er studierte am Royal College of Art in London und war zunächst in Kopenhagen tätig, bevor er das Design- und Technologiestudio Futurewave mitgründete. Dort arbeitete er unter anderem mit Unternehmen wie Renault, LVMH und Richemont zusammen.

Sein Ansatz beschreibt Gestaltung nicht allein als funktionale Produktentwicklung, sondern als Teil eines größeren Systems. Produkte werden dabei als Elemente in einem Gesamtzusammenhang verstanden, der Nutzung, Umwelt und technische Prozesse einbezieht.

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Fokus auf systemische Ansätze im Design

Nach Angaben der Veranstalter steht die Berufung Froments für eine Perspektive auf Design, die über das einzelne Produkt hinausgeht und stärker auf Zusammenhänge sowie Nutzerinteraktion ausgerichtet ist. Seine Arbeiten umfassen unterschiedliche Bereiche wie Möbel, Mobilität, Licht oder Unterhaltungselektronik und folgen einem ganzheitlichen Ansatz. 

Für die Ausgabe 2026 soll dieser Blickwinkel die Auswahl der prämierten Projekte prägen. Im Mittelpunkt stehen Entwicklungen, die sich mit aktuellen Veränderungen in Technologie und Nutzung befassen und deren Bedeutung für die Augenoptik reflektieren.

Die Verleihung des Silmo d’Or 2026 ist Teil der Silmo Paris, die vom 25. bis 28. September auf dem Messegelände Paris Nord Villepinte stattfindet. 

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