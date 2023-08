Oculus: Expo Days-Tour geht im Herbst weiter

Im Herbst gehen die Expo Days weiter. Bild: Oculus

Zwei Termine in München und Köln angekündigt

Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen in Frankfurt und Hannover im Frühjahr 2023 gehen die Expo Days von Oculus wieder mit vielen Neuigkeiten auf Tour. Gemeinsam mit fünf Branchen-Partnern kommt der Optikgeräte-Hersteller im Herbst nach München und Köln.

„Interessante Vorträge, neueste Technologien und eine vielseitige Ausstellung“ stehen laut dem Unternehmen aus Wetzlar am 19. Oktober in München und am 24. Oktober 2023 in Köln auf dem Programm. Das Experten-Team beantwortet offene Fragen und gibt Anwendungstipps für die Praxis.

Vor Ort besteht die Möglichkeit Oculus-Geräte live zu testen sowie die Ausstellungsfläche mit den Ständen der Partner Optiswiss, MPG&E, Epitop, Doz sowie der Opti zu besuchen. Weitere Informationen zum Programm und den Veranstaltungsorten sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der Website www.oculus-akademie.de.