Wie hier beim 37. IVBS-Jahreskongress erwartet die Teilnehmenden auch dieses Jahr wieder ein breites Vortragsprogramm, neben anderen Formaten zur Wissensvermittlung. Foto: IVBS

Zwei Tage mit Seminaren und Vorträgen in Ludwigsburg

Die Internationale Vereinigung für Binokulares Sehen (IVBS) lädt zu ihrem 38. Jahreskongress nach Ludwigsburg ein. Die Veranstaltung findet am 30. und 31. Mai statt und richtet sich an alle Fachleute aus Optometrie und Augenoptik, die sich mit beidäugigem Sehen befassen.

Zwölf Referenten aus verschiedenen Fachrichtungen gestalten an beiden Tagen ein Programm aus Seminaren und Vorträgen. Die Tagung ist als Fortbildung anerkannt: Sie gilt als COE-zertifiziert, zudem vergibt die Organisation für Schweizer Optometrie (OSO) Punkte.

Inhalte aus Praxis und Wissenschaft

Am ersten Kongresstag stehen neun Seminare auf dem Programm. Thematisiert werden unter anderem Funktionsprüfungen zur Methodik nach H.-J. Haase, die Anwendung der Methode bei Kindern mit Aufmerksamkeits- oder Lernschwierigkeiten, Skiaskopie sowie visuelle Leistungsparameter.

Anzeige

Auch die sogenannten Tischgespräche sind wieder eingeplant. Teilnehmende können ohne Anmeldung drei Gesprächsrunden besuchen: zu Anisometropie als binokularem Thema, zu Aspekten einer Spezialisierung im Bereich Binokularsehen sowie zur Abrechnung in Kassen- oder Privatpraxen.

Verbindungen zu angrenzenden Disziplinen

Am Sonntag folgen acht Vorträge mit anschließender Diskussion. Neben klassischen Inhalten des Binokularsehens werden Bezüge zu benachbarten Fachgebieten hergestellt, darunter etwa ein Beitrag zum Zusammenhang zwischen binokularem Sehen und dem Spielen eines Blasinstruments.Weitere Informationen sowie die Online-Anmeldung stehen unter www.ivbs.org zur Verfügung.