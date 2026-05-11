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Gloryfy: Rangnick-Kooperation rückt WM in Fokus

VonRedaktion
Ralf Rangnick mit Kopf auf einen Stoff-Fußball gelehnt, trägt Brille von Gloryfy Unbreakable Eyewear
Zur WM-Teilnahme 2026 von Österreichs Fußball-Nationalmannschaft setzt Gloryfy auf seine langjährige Kooperation mit Ralf Rangnick. Foto: Gloryfy

Partnerschaft soll neue Impulse für den Augenoptikfachhandel liefern

Mit der ersten WM-Qualifikation Österreichs seit fast 20 Jahren rückt auch die langjährige Zusammenarbeit zwischen dem Nationaltrainer Ralf Rangnick und dem Brillenhersteller Gloryfy Unbreakable Eyewear in den Blick.

Die Marke aus Tirol nutzt die sportliche Aufmerksamkeit rund um die Fußball-WM, um dem Augenoptikfachhandel konkrete Impulse für Beratung, POS-Gestaltung und regionale Kommunikation zu liefern – ergänzt durch bereitgestelltes Material sowie eine eigene Kollektion mit klar herausgestellten technischen Produktmerkmalen. Rangnick trägt die Brillen nach Angaben des Unternehmens regelmäßig am Spielfeldrand und im Alltag.

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Blaue Brille von Gloryfy Unbreakable Eyewear mit Schriftzug Ralf Rangnick
Bild: Gloryfy

Gemeinsames Verständnis von Leistung und Entwicklung prägt Kooperation

Die Zusammenarbeit zwischen Gloryfy und dem deutschen Fußball-Trainer, der Österreich die erste WM-Teilnahme seit 1998 beschert hat, besteht seit mehreren Jahren, wie Christoph Egger, Gründer und CEO von Gloryfy, betont: „Ralf Rangnick steht für Klarheit, Konsequenz und den unbedingten Willen, Dinge weiterzuentwickeln. Genau diese Haltung verbindet uns seit vielen Jahren. Wir sind stolz, ihn mit unseren unbreakable Brillen am Spielfeldrand und abseits davon begleiten zu dürfen – gerade jetzt, auf diesem historischen Weg zur Weltmeisterschaft 2026!“

Der Hersteller fertigt Brillen aus einem eigenen Polymer, das für Flexibilität und geringes Gewicht sorgt. Fassung und Gläser sind auf Stabilität und Tragekomfort ausgelegt. Ergänzt wird das Sortiment durch verschiedene Glastechnologien und anpassbare Bügel.

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