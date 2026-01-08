Interlook: Branchentreffen in Dortmund am Wochenende

VonRedaktion
Frau zeigt Brille auf einer Augenoptik-Fachmesse
Bild: Messe Dortmund

Augenoptik-Fachmesse präsentiert neue Trends und Markenvielfalt

Die Fachmesse Interlook findet am kommenden Wochenende, dem 10. und 11. Januar, in Dortmund statt. Die Veranstaltung bietet Augenoptikern Einblicke in aktuelle Branchentrends sowie die Möglichkeit zum Austausch mit Herstellern und Kollegen.

Erstmals wird am Samstag, dem 10. Januar, ab 16:45 Uhr ein von OPA, Stratemeyer und Pricon unterstütztes Get-together angeboten, das kostenfreie Getränke und Snacks umfasst. Fachbesucher haben weiterhin die Möglichkeit, sich online mit dem Code IL26 für ein kostenfreies Ticket zu registrieren. 

