Spectaris: Trendforum künftig alle zwei Jahre

Das Spectaris-Trendforum pausiert 2026 und findet ab 2027 im neuen Zwei-Jahres-Rhythmus statt. Foto: Detlev Schilke/Spectaris

Jubiläumsausgabe für 2027 geplant

Das Trendforum des Branchenverbands Spectaris pausiert in diesem Jahr. Künftig soll die Veranstaltung im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfinden. Hintergrund sind wirtschaftliche Rahmenbedingungen, insbesondere gestiegene Kosten bei gleichzeitig rückläufiger Unterstützung durch Sponsoren.

Das Format gilt seit vielen Jahren als etablierter Treffpunkt der Augenoptikbranche. Der jährliche Termin Anfang November in Berlin war für viele Teilnehmer bereits fest eingeplant, weshalb der Wechsel zum neuen Turnus laut Veranstalter nicht leichtfertig beschlossen wurde.

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Mit der Umstellung will Spectaris nun zusätzlich auch die Weiterentwicklung des Formats vorantreiben. Geplant sind neue inhaltliche Ansätze sowie Anpassungen am Veranstaltungskonzept. Auch Anregungen aus der Branche sollen dabei stärker berücksichtigt werden.

Das nächste Trendforum ist bereits terminiert: Am 8. November 2027 soll die Veranstaltung in Berlin stattfinden. Gleichzeitig wird damit das 25. Jubiläum begangen.