Anzeige
Menicon (Banner)
| |

Spectaris: Trendforum künftig alle zwei Jahre

VonRedaktion
Florian Schröder auf der Bühne beim Spectaris-Trendforum 2025 vor vielen Zuschauern
Das Spectaris-Trendforum pausiert 2026 und findet ab 2027 im neuen Zwei-Jahres-Rhythmus statt. Foto: Detlev Schilke/Spectaris

Jubiläumsausgabe für 2027 geplant

Das Trendforum des Branchenverbands Spectaris pausiert in diesem Jahr. Künftig soll die Veranstaltung im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfinden. Hintergrund sind wirtschaftliche Rahmenbedingungen, insbesondere gestiegene Kosten bei gleichzeitig rückläufiger Unterstützung durch Sponsoren.

Das Format gilt seit vielen Jahren als etablierter Treffpunkt der Augenoptikbranche. Der jährliche Termin Anfang November in Berlin war für viele Teilnehmer bereits fest eingeplant, weshalb der Wechsel zum neuen Turnus laut Veranstalter nicht leichtfertig beschlossen wurde.

Anzeige
Essilor (Banner)

Mit der Umstellung will Spectaris nun zusätzlich auch die Weiterentwicklung des Formats vorantreiben. Geplant sind neue inhaltliche Ansätze sowie Anpassungen am Veranstaltungskonzept. Auch Anregungen aus der Branche sollen dabei stärker berücksichtigt werden.

Das nächste Trendforum ist bereits terminiert: Am 8. November 2027 soll die Veranstaltung in Berlin stattfinden. Gleichzeitig wird damit das 25. Jubiläum begangen.

Ähnliche Beiträge

  • Hoya: Weiterbildungsprogramm für 2024 steht

    Das Jahr 2023 steht kurz vor dem Ende, aber der Brillenglashersteller Hoya blickt schon voraus und stellt sein aktuelles Weiterbildungsprogramm für 2024 vor. Darunter befinden sich wieder Online- und Präsenzveranstaltungen mit bewährten Seminaren und neuen Themen.

  • Silmo Paris 2024: Wettbewerb für Optisches Design

    Die dritte Ausgabe des Optical Design Contest, dem Wettbewerb von Silmo Paris für Designstudenten aus der ganzen Welt, konzentriert sich auf Brillen, die nicht nur die Sehkraft des Trägers korrigieren und schützen, sondern auch neue Funktionen und Einsatzmöglichkeiten bieten. Sechs Projekte stehen nun in der engeren Auswahl für den Sieg.

  • GfK: Konsumklima stabilisiert sich

    GfK prognostiziert für das Konsumklima für Februar 2022 -6,7 Punkte und damit 0,2 Punkte mehr als im Januar dieses Jahres (revidiert -6,9 Punkte).