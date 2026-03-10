Silmo Paris 2026: „Die Saison beginnt hier!”

Bild: Silmo Paris

Neue Impulse und Ausrichtung für den Messe-Herbst

Silmo Paris hat für die Ausgabe Ende September eine veränderte inhaltliche und visuelle Ausrichtung vorgestellt. Die Messe betont, dass sie als Ausgangspunkt für die kommende Saison der internationalen Augenoptik verstanden werden soll und zu Herbstbeginn zentrale Entwicklungen bündelt.

Mit dem neuen Leitgedanken „The season starts here“ beschreibt Silmo Paris sich als Ort, an dem Ideen entstehen und Trends für das folgende Jahr sichtbar werden. Die Veranstaltung sieht sich weiterhin als Treffpunkt, an dem sich Industrie, Design und Technologie austauschen.

Neuer Leitgedanke, neues Kampagnen-Visual: Silmo Paris trommelt für die Ausgabe 2026. Bild: Silmo

Technologischer Schwerpunkt und Brillendesign als elementarer Programmpunkt

Für 2026 rückt die Messe technologische Veränderungen stärker in den Fokus. Silmo Next soll als zentraler Bereich dienen, in dem Start‑ups, Technologieanbieter und Fachleute über Künstliche Intelligenz, vernetzte Brillen, Datennutzung, Personalisierung und Entwicklungen im Verbraucherverhalten sprechen. Im Tech Village sind Präsentationen und Diskussionen geplant, die zeigen, wie sich Geschäftsmodelle und Arbeitsweisen verändern.

Anzeige

Neben technologischen Themen betont der Veranstalter die Bedeutung kreativen Brillendesigns. Brillen würden zunehmend als Ausdruck von Stil und Identität wahrgenommen, was sich in neuen Kollektionen, Materialien und gestalterischen Ansätzen widerspiegele. Entsprechend werde die Messe weiterhin ein internationales Forum für Designtrends und kreative Entwicklungen sein.

Die Fachmesse Silmo Paris findet vom 25. bis 28. September 2026 in Paris Nord Villepinte statt.