ZVA: Kai Jaeger übernimmt Präsidentenamt

Kai Jaeger stellt sich als neuer ZVA-Präsident den Delegierten vor. Bild: ZVA/Peter Magner

Delegiertenwahl bringt personelle Veränderungen

Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) hat bei seiner Versammlung in Lübeck, die am 7. und 8. März stattfand, wichtige Personalentscheidungen getroffen. Im Mittelpunkt standen die Neuwahlen der Verbandsspitze sowie ein Rückblick auf das Ausscheiden des bisherigen Präsidenten Christian Müller.

Kai Jaeger wurde einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Die Delegierten bestätigten Armin Ameloh als ersten Vizepräsidenten. Neu im Amt ist zudem Sylvia Alps, die als Vizepräsidentin in das Präsidium einzieht. Christian Müller, der nach vielen Jahren aus dem Amt ausschied, blickte in seinem Abschied auf die gemeinsame Arbeit zurück und sagte, man habe sich „immer auf die beste Lösung geeinigt“ und stets „miteinander gesprochen, nicht übereinander“. Als Anerkennung erhielt er den Titel Ehrenpräsident.

Christian Müller (Mitte) mit Stefan Pape (l.) und Lars Hellberg (r.), dessen Engagement für die Augenoptik mit dem Goldenen Ehrenzeichen gewürdigt wurde. Der bisherige ZVA-Präsident Christian Müller wurde in Lübeck zum Ehrenpräsidenten ernannt. Foto: ZVA/Peter Magner

Stefan Pape und Lars Hellberg wurden in Lübeck für ihre langjährige Arbeit im Berufsstand geehrt. Beide betonten in ihren Redebeiträgen, dass sie die Auszeichnungen stellvertretend für das gemeinsame Engagement annähmen.

Veränderungen in den Ausschüssen

Die Delegierten bestätigten Rainer Hankiewicz als Vorsitzenden des Berufsbildungsausschusses und Giovanni Di Noto als Leiter des Ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit. Den Vorsitz des betriebswirtschaftlichen Ausschusses übernimmt künftig Armin Ameloh. Carolin Truckenbrod wurde zur Vorsitzenden des fachwissenschaftlichen Ausschusses gewählt.

Das neu gewählte ZVA-Präsidium 2026 (v.l.:) – Präsident Kai Jaeger, Vizepräsidentin Sylvia Alps und Vizepräsident Armin Ameloh. Foto: ZVA/Peter Magner

Ein ausführlicher Bericht über die gesamte Mitgliederversammlung und weitere inhaltliche Themen, darunter Berichte aus den Fachgremien und strategische Entwicklungen, folgt demnächst im FOCUS.