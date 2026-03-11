Anzeige
|

ZVA: Kai Jaeger übernimmt Präsidentenamt

VonRedaktion
Kai Jaeger stellt sich als neuer ZVA-Präsident in Lübeck den Delegierten vor.
Kai Jaeger stellt sich als neuer ZVA-Präsident den Delegierten vor. Bild: ZVA/Peter Magner

Delegiertenwahl bringt personelle Veränderungen

Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) hat bei seiner Versammlung in Lübeck, die am 7. und 8. März stattfand, wichtige Personalentscheidungen getroffen. Im Mittelpunkt standen die Neuwahlen der Verbandsspitze sowie ein Rückblick auf das Ausscheiden des bisherigen Präsidenten Christian Müller. 

Kai Jaeger wurde einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Die Delegierten bestätigten Armin Ameloh als ersten Vizepräsidenten. Neu im Amt ist zudem Sylvia Alps, die als Vizepräsidentin in das Präsidium einzieht. Christian Müller, der nach vielen Jahren aus dem Amt ausschied, blickte in seinem Abschied auf die gemeinsame Arbeit zurück und sagte, man habe sich „immer auf die beste Lösung geeinigt“ und stets „miteinander gesprochen, nicht übereinander“. Als Anerkennung erhielt er den Titel Ehrenpräsident.

Christian Müller (Mitte) mit Stefan Pape (l.) und Lars Hellberg (r.), dessen Engagement für die Augenoptik mit dem Goldenen Ehrenzeichen gewürdigt wurde. Der bisherige Präsident Christian Müller wurde in Lübeck zum Ehrenpräsidenten ernannt und erhielt das Goldene Ehrenzeichen.
Christian Müller (Mitte) mit Stefan Pape (l.) und Lars Hellberg (r.), dessen Engagement für die Augenoptik mit dem Goldenen Ehrenzeichen gewürdigt wurde. Der bisherige ZVA-Präsident Christian Müller wurde in Lübeck zum Ehrenpräsidenten ernannt. Foto: ZVA/Peter Magner

Stefan Pape und Lars Hellberg wurden in Lübeck für ihre langjährige Arbeit im Berufsstand geehrt. Beide betonten in ihren Redebeiträgen, dass sie die Auszeichnungen stellvertretend für das gemeinsame Engagement annähmen.

Anzeige
Essilor (Banner)

Veränderungen in den Ausschüssen

Die Delegierten bestätigten Rainer Hankiewicz als Vorsitzenden des Berufsbildungsausschusses und Giovanni Di Noto als Leiter des Ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit. Den Vorsitz des betriebswirtschaftlichen Ausschusses übernimmt künftig Armin Ameloh. Carolin Truckenbrod wurde zur Vorsitzenden des fachwissenschaftlichen Ausschusses gewählt.

Das neu gewählte ZVA-Präsidium 2026 (v.l.:) – Präsident Kai Jaeger, Vizepräsidentin Sylvia Alps und Vizepräsident Armin Ameloh. Foto: ZVA/Peter Magner
Das neu gewählte ZVA-Präsidium 2026 (v.l.:) – Präsident Kai Jaeger, Vizepräsidentin Sylvia Alps und Vizepräsident Armin Ameloh. Foto: ZVA/Peter Magner

Ein ausführlicher Bericht über die gesamte Mitgliederversammlung und weitere inhaltliche Themen, darunter Berichte aus den Fachgremien und strategische Entwicklungen, folgt demnächst im FOCUS.

Ähnliche Beiträge

  • Swiss Eye International: Verstärkung im Außendienst

    Das Außendienst-Team von Swiss Eye International erhält Verstärkung. Seit Jahresbeginn sind Sara Luisa Schätzle und Anke Schmidt in weiten Teilen Deutschlands als Vertriebsmitarbeiterinnen für den Sportbrillenhersteller unterwegs.

  • ZVA: Persönliche Begegnungen im Opti-Café

    Vom 12. bis 14. Januar findet die Opti, internationale Messe für Optik & Design, wieder mit vier Hallen voller Angebote und Neuheiten der augenoptischen Welt auf dem Messegelände München statt. Der ZVA erwartet Innungsmitglieder und interessierte Messebesucher im Opti-Café.

  • AOV NRW: Blick.2024 rückt näher

    Am 17. November trifft sich wieder die Augenoptik-Branche in Dortmund zum Blick.2024. Der Verbandstag des Augenoptiker- und Optometristenverbands NRW (AOV NRW) bietet seit über 40 Jahren eine Plattform für Austausch, Innovation und hochwertige Fortbildungen.

  • Brillen-Profi: Neuzugang in der Geschäftsführung

    Die Führungsriege von Deutschlands größtem Serviceverbund für inhabergeführte Augenoptikfachgeschäfte Brillen-Profi erweitert sich. Ab sofort unterstützt Dr. Norbert Rehle die bisherige Doppelspitze mit Gerhard Langseder und Jörg Hochleitner im kaufmännisch-administrativen Bereich.

  • Spectaris / ZVA: Branchenreport veröffentlicht

    Der frisch gedruckte Branchenreport Augenoptik „Deutschland und die Welt: Märkte, Consumer und Trends 2022/2023“ ist da. Er liefert auf 82 Seiten und mit über 175 Grafiken und Tabellen wieder einen detaillierten Blick über die Augenoptik im In- und Ausland im Jahr 2022 und teilweise schon für das Jahr 2023.