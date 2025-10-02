Hall of Frames: Fachmesse zieht 2026 nach Zürich um

Augenoptiker lassen sich auf der Fachmesse Hall of Frames (HOF) am 14. September von den neusten Brillentrends inspirieren
Zum letzten Mal konnten sich Augenoptiker und weitere Fachbesucher auf der Hall of Frames in Luzern von den neusten Brillentrends inspirieren lassen. Ab 2026 wandert die Messe nach Zürich. Foto: HOF

Abschied vom Verkehrshaus Luzern nach vier Jahren

Die Hall of Frames (HOF) fand am 14. September zum letzten Mal im Verkehrshaus Luzern statt. Ab 2026 wird die Fachmesse für unabhängige Augenoptik in der Emil Frey Autocity Nord in Zürich-Oerlikon veranstaltet.

Seit 2022 war Luzern Gastgeber der HOF. Die diesjährige Ausgabe verzeichnete einen deutlichen Besucherzuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Die Messe bot Augenoptikern erneut eine Plattform für Austausch und Inspiration rund um Brillentrends und Materialien.

Vielfalt bei Marken und Materialien

Neben etablierten Unternehmen wie Silhouette, Marcus Marienfeld, Wollenweber und Rolf präsentierten auch neue Marken wie Pontet Eyewear ihre Kollektionen. Gefragt waren weiterhin Fassungen aus Acetat, Titan, Polyamid sowie Carbon, Horn und Holz. Auch sportliche Marken wie Out Of, Bollé und Evil Eye waren vertreten. Schweizer Labels wie Didier Voirol, Einstoffen, Feller und Nirvan Javan zeigten ihre Verbundenheit zur lokalen Brillenszene.

Die Ausstellerumfrage ergab eine hohe Zufriedenheit mit der Organisation. Rund die Hälfte der Aussteller plant demnach bereits die Teilnahme an der HOF 2026 in Zürich.

