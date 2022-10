Silhouette: „Tribute to Bambi“-Partner

Die Erlöse aus dem Tribute to Bambi-Brillenputztuch gehen an hilfsbedürftige Kinder. Bild: Silhouette

Erlöse aus limitiertem Brillentuch werden wieder gespendet

Seit über 15 Jahren engagiert sich Silhouette im Rahmen von „Tribute to Bambi“ für hilfsbedürftige Kinder in Deutschland. Jahr für Jahr entwickelt das Unternehmen hochwertige Mikrofaser-Brillentücher im Doppelreh-Design und verkauft diese dank der Unterstützung von Partner-Optikern.

Die Erlöse werden stets zu 100% an die Tribute to Bambi-Stiftung gespendet, die damit in den letzten Jahren zahlreiche Kinderhilfsprojekte unterstützt hat.

Mit dem Ziel, seine Kunden immer wieder aufs Neue zu überraschen, entwarf Silhouette nun erneut ein farbenfrohes, fröhliches Motiv für das diesjährige Brillenputztuch. Key-Element ist das Doppelreh, welches schwerelos im Himmel zu schweben scheint. Passend dazu stellt das Marketing- und Vertriebsteam den Augenoptikern Brillentuchpräsenter, Poster und Thekenaufsteller zur Verfügung – um damit die Ware vor Ort aufmerksamkeitsstark zu präsentieren. Verfügbar sind die Pakete mit je 65 Brillentüchern sowie POS-Artikel bis Anfang Oktober.