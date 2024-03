Der Optiker-Verbund Cecop vergrößert sich erneut mit der jüngsten Geschäftsübernahme. Symbolbild: Tahir Osman/Unsplash

Muttergesellschaft von Optic Society und EGS-Optik wächst weiter

Die Cecop Deutschland GmbH ist als Muttergesellschaft für die etablierten Einkaufsgruppen Optic Society und EGS-Optik seit zwei Jahren fester Bestandteil der deutschen Augenoptikbranche. Mit Wirkung vom 1. März 2024 wurden nun auch die Mitglieder der Macoma GmbH in die Cecop-Gesamtgruppe integriert.

Der Macoma-Verbund mit Sitz in Ottobrunn, Bayern repräsentiert rund 240 Optiker-Fachgeschäfte in Deutschland und gehört zu den wichtigen organisierten Marktteilnehmern. Nach der Übernahme sind nun insgesamt 1.200 Optik-Fachgeschäfte in Cecop organisiert.