Rudy Project: Partner der UTMB Trailrunning World Series

Die neue Kooperation macht den Brillenhersteller aus Treviso, Italien zum offiziellen Brillenpartner der weltweiten Rennserie. Bild: Rudy Project

Nachhaltiges Engagement und Produkterlebnisse vor Ort

Die UTMB World Series und Rudy Project gehen eine dreijährige Partnerschaft ein, in der der Sportbrillen-Spezialist aus Treviso die weltweit führende Trailrunning-Serie bis einschließlich 2027 als offizielle Brillenmarke unterstützen wird.

Im Rahmen der neuen Allianz wird Rudy Project bei ausgewählten Veranstaltungen der global stattfindenden Rennen vor Ort anwesend sein. Die Teilnehmer sollen dann die Möglichkeit haben, die Brillen und Accessoires der Italiener nach fachkundiger Beratung direkt vor Ort zu entdecken und zu testen. Ebenfalls angekündigt wurde eine Kollektion zur Partnerschaft, die ab Ende August erhältlich sein soll.

Gemeinsame Aspekte der Partnerschaft betont

„Seit Jahren entwickeln wir Brillen speziell für den Trailrunning-Bereich, und diese Vereinbarung gibt unserer Innovation neuen Schwung“, sagt Simone Barbazza, Marketing Director bei Rudy Project. „Wir glauben fest an Leistung und Nachhaltigkeit. Wir wollen den Läufern erstklassige Produkte anbieten und gleichzeitig die Natur, in der diese Rennen stattfinden, erhalten. UTMB schafft den perfekten Spagat zwischen sportlichen Höchstleistungen und dem Respekt vor den Bergen, und gemeinsam können wir sowohl in der Brillenbranche als auch in der breiteren Trailrunning-Gemeinschaft positive Veränderungen bewirken.“

„Die UTMB World Series ist mehr als nur eine Rennstrecke: Jede Veranstaltung ist ein menschliches, kulturelles und sensorisches Abenteuer durch einige der atemberaubendsten Landschaften der Welt. Durch die Partnerschaft mit Rudy Project verbessern wir dieses einzigartige Erlebnis, indem wir den Läufern eine klarere, komfortablere und sicherere Sicht während ihrer Reise bieten. Diese Zusammenarbeit wird es uns auch ermöglichen, die Zukunft der Trailrunning-Brillen gemeinsam zu gestalten“, sagt Céline Prévost, Commercial Director, UTMB Group.