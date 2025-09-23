Concept-S: Showroom-Tage präsentieren Einrichtungslösungen

VonRedaktion
Außenansicht des Firmengebäudes von Concept-S Ladenbau & Objektdesign in Schorndorf
Bild: Concept-S

Live-Einblicke in Ladenbau und Objektdesign vom 9. bis 11. Oktober

Vom 9. bis 11. Oktober 2025 lädt Concept-S Ladenbau & Objektdesign zu den Showroom-Tagen am Unternehmenssitz in Schorndorf ein. Besucher aus Handel, Dienstleistung und Industrie erhalten Einblicke in Einrichtungskonzepte für Ladenbau, Büro, Gastronomie und private Räume.

Auf rund 600 m² Ausstellungsfläche zeigt das in der Augenoptik bekannte Unternehmen unter anderem das modulare Einrichtungssystem Caroline, das flexibel in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden kann. Fachberatung und Live-Planungen ergänzen das Programm. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, für Planungen wird eine Terminvereinbarung empfohlen.

Beratung, Austausch und Jubiläumsaktionen vor Ort

Neben der Produktpräsentation bietet Concept-S individuelle Beratung und die Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Besucher können an einer Jubiläumsverlosung teilnehmen und erhalten Zugang zu Sonderkonditionen. Geschäftsführer Lukas Schroll betont den Praxisbezug der Veranstaltung: „Wir möchten konkrete Ideen für individuelle Projekte vermitteln.“

