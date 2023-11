Marcolin: Brillenkonzern übernimmt ic! berlin

ic! berlin-Brillenfassungen werden künftig für das Marcolin-Markenportfolio hergestellt. Bild: Marcolin/ic! berlin

Portfolio-Integration als neue Eigenmarke

Marcolin hat den 1996 in Berlin gegründeten unabhängigen Brillenhersteller ic! berlin GmbH übernommen. Die Marke wird neben Web Eyewear offiziell zu einer der Eigenmarken des italienischen Brillenkonzerns und soll so ein strategisch wichtiges Segment des Unternehmens stärken.

Das mehrfach für das Design seiner Kreationen ausgezeichnete Berliner Unternehmen führt sämtliche Aspekte der Herstellung von Luxusfassungen für Sonnenbrillen und Korrektionsfassungen, von Design und Prototyping bis zur Fertigung und Montage in hauseigenen Anlagen durch. Marcolin wird im Zuge der Übernahme die ca. 140 Mitarbeiter in der Berliner Firmenzentrale und Fertigungsstätte sowie in den zwei Niederlassungen in Japan und den USA in seine Organisation integrieren.

Marcolin verfolgt mit der Akquisition von ic! berlin nach eigenen Angaben das Ziel, das interne Know-how in der Metallverarbeitung zu steigern und zeitgleich durch die Erweiterung des Luxusportfolios, einem Segment mit starkem Wachstumspotenzial, die eigene Geschäftsposition in Asien und Europa auszubauen.