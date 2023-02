Interlook 2023: Das Messe-Rahmenprogramm steht

So wie hier in 2022 gibt es auch dieses Jahr wieder ein breites Rahmenprogramm mit Vorträgen. Bild: Messe Dortmund/Wolfgang Helm

Branchenexperten, Trendforschende und Impulsgebende angekündigt

Kommendes Wochenende am Samstag, den 11. Februar und Sonntag, den 12. Februar finden interessierte Augenoptiker auf der Fachmesse Interlook an zwei Tagen in Halle 1 und 2 der Messe Dortmund Fassungen, Gläser und Kontaktlinsen, Ladenbau und IT-Lösungen. Abgerundet wird das Angebot von einem informativen Rahmenprogramm mit Branchenexperten, Trendforschenden und Impulsgebenden. Das Programm wurde nun bekannt gegeben.

Am Samstag um 11:30 Uhr, 13:05 Uhr und 16:10 Uhr zeigt Begeisterungsexperte, Redner, Berater und Autor Ralf R. Strupat auf der Bühne der Interlook Arena, wie Sie sich selbst, Ihre Mitarbeiter und Kunden begeistern können. Am Sonntag um 11:30 Uhr und 14:00 Uhr geben Debora Gilsebach und Ingo Kemmer von optikernetz.de wichtige Tipps zur authentischen Kommunikation in unterschiedlichen Medien. Wie Sie Ihren Berufssalltag als Augenoptiker nachhaltiger gestalten können, erfahren Sie am Sonntag um 13:00 Uhr beim Vortrag „Walk-Through durch ein Augenoptikgeschäft“ von FOCUS-Redakteur und CSR-Manager Frank Sonnenberg. Das gesamte Programm finden Sie hier.

Im Online-Ticketshop sind kostenfreie Tickets für die Messe erhältlich. Hierfür geben Sie den Messe-Code IL23 ein. Augenoptiker und Akustiker erhalten zudem am Eingang gratis Vouchers für Snacks und Getränke in der Buyers‘ Lounge, teilt der Veranstalter mit.