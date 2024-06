IGA Optic: Vorstand verkündet Rekordausschüttung

Geschäftsführer Carsten Schünemann auf der Bühne beim Unternehmertag 2024 im Europapark Rust. Bild: IGA Optic

Mitglieder erhalten 600.000 € an Warenrückvergütung

Rund 250 Teilnehmende erlebten im Juni einen gelungenen Unternehmertag des Marketing- und Vertriebsverbundes IGA Optic. Zum Erfolg trugen auch die Zahlen bei, die Geschäftsführer Carsten Schünemann für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 im Europapark Rust verkündete.

Nachdem IGA Optic 2022 und 2021 aufgrund sehr guter Geschäftsjahre bereits zweimal 500.000 € an Warenrückvergütung an die Mitglieder zurückfließen ließ, liegt die Summe für 2023 erstmals bei 600.000 €. „Wir haben ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Vorstand und Aufsichtsrat wollen damit erneut ein deutliches Zeichen an die aktiven Mitglieder setzen und deren Leistung honorieren“, betont Carsten Schünemann. IGA Optic steuert damit im kommenden Jahr auf die Marke von 3 Mio. € zu, die seit 2018 über das Instrument der Warenrückvergütung an die Mitglieder ausgeschüttet wurden.

Auf der Generalversammlung im Europapark Rust, die im Rahmen des Unternehmertags 2024 stattfand, nannte der Geschäftsführer auch die übrigen Zahlen, wonach der Gesamtumsatz 2023 bei rund 13,1 Mio. € lag. Eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um fast 5% oder 600.000 €. Die Zahl der Mitglieder mit 340 und die Zahl der Betriebsstätten mit 658 seien konstant auf hohem Vorjahresniveau geblieben. Der Marketingbereich schloss 2023 auf Vorjahresniveau ab, der Warenbereich erwirtschaftete ein Plus von 6,2%. Auch das Eigenkapital konnte von 4,9 auf 5,3 Mio. € gesteigert werden.

Fachkräftemangel – zentrales Thema bei den Vorträgen

Im Freizeitpark Rust behandelten zwei Gastredner das Thema Fachkräftemangel in der Augenoptik und welche Möglichkeiten die IGA Optic-Mitglieder haben, diesem erfolgreich zu begegnen. Deniz Aytekin, zweimal Fußball-Schiedsrichter des Jahres, hielt den Vortrag: „Führen mit Wertschätzung“ und lieferte einige Beispiel aus dem Fußball.

Deniz Aytekin beim Vortrag „Führung mit Wertschätzung“.

Alle Bilder: IGA Optic Marketingleiter Kai Behr, Marketingpreisträger Johannes Schulz, IGA Optic Vorstand Carsten Schünemann

Bestsellerautor und Top-Speaker Dr. Stefan Frädrich hatte seinen Vortrag unter den Titel „Sei kein Bonsaibaum“ gestellt. Er gab dabei wertvolle Tipps zur Teamförderung, zur Persönlichkeitstypologie und wie Unternehmer ihre Mitarbeiter lesen und verstehen können. Abgerundet wurde die Vortragsreihe von Unternehmerin und Autorin Henriette Frädrich (Die Alchemie des Storytellings) sowie Hoya-Vertriebsdirektor Michael van der Heyden (Intelligente Geografie trifft auf Marketing).

IGA-Marketingpreis geht an Augenoptiker aus Künzelsau

Auch bei der Verleihung des Marketingpreises an Johannes Schulz (Die Brille/Künzelsau) spielte das Thema Fachkräftemangel eine Rolle. Johannes Schulz hat vor vier Jahren das Geschäft übernommen und umgebaut. Vom Marketing-Team der IGA Optic hat er sich eine komplett neue Marketingkommunikation aufbauen lassen, ging mit besonderen Events und bei Social Media neue Wege. Für Kai Behr und Carsten Schünemann ist der Preisträger auch ein Musterbeispiel für innovative Personalführung und -motivation, um Fachkräfte im Betrieb zu halten. So habe Schulz allen Mitarbeitern ein Dienstfahrzeug angeboten. Deshalb erhielt der Preisträger von IGA Optic nicht nur einen Marketinggutschein über 500 € für weitere Kampagnen, sondern auch ein Sektfrühstück fürs ganze Team.