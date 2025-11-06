Evex Group: Übernahme des Softwareanbieters Bludata

Die Evex Group übernimmt den auf Augenoptiker spezialisierten italienischen ERP-Anbieter Bludata. Bild: ichayada69/Envato

Italienischer ERP-Spezialist wird Teil des Unternehmensverbunds

Die Evex Group hat den italienischen Softwareanbieter Bludata S.r.l. übernommen. Bludata mit Sitz in Treviso ist auf ERP-Lösungen für Augenoptikbetriebe spezialisiert und betreut rund 5.000 Fachgeschäfte in Italien. Mit der Übernahme erweitert die Evex Group ihre Präsenz in Südeuropa und stärkt ihre Position im europäischen Markt.

Die Gründer Pierantonio Bovo und Maria Chiara Visentin bleiben in ihren bisherigen Funktionen und führen Bludata gemeinsam mit der Evex Group in die nächste Entwicklungsphase. Die Einführung einer neuen Cloud-basierten Lösung ist bereits in Vorbereitung.

Ausbau europäischer Marktpräsenz

Die Übernahme ist Teil der strategischen Ausrichtung der Evex Group, Fachbetriebe in der Augenoptik und Hörakustik mit integrierten Softwarelösungen zu unterstützen. Neben Bludata gehören auch Optix und Opticabase in Großbritannien sowie Amparex, Euronet und Ipro in Deutschland zur Gruppe.