Nika Optics: Michael Seibel kehrt als Geschäftsführer zurück

Nika-Geschäftsführer Michael Seibel. Foto: Nika Optics

Comeback in Winningen

Getreu dem Motto „Back to the roots“ kehrt Michael Seibel als Geschäftsführer zurück zu Nika Optics. Bereits seit 2011 war er als Nika-Außendienstmitarbeiter und seit 2014 als Geschäftsführer für das Unternehmen mit Sitz in Winningen bei Koblenz tätig.

Anzeige

Im April 2022 war Michael Seibel als Geschäftsführer/CEO zur Optik-Glas Oesterlein GmbH & Co. KG gewechselt, nun ist er wieder zurück beim Brillenglashersteller, mit dem ihn eine langjährige Vergangenheit verbindet.