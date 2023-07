Marcolin: Neue Tochtergesellschaft in Mexico

Mit Marcolin Mexiko betreibt der Brillenhersteller nun eine Tochtergesellschaft in einem weiteren Schlüsselmarkt. Bild: Marcolin

Restliche Anteile an Joint Venture übernommen

Marcolin gab gestern den Abschluss der Übernahme einer eigenen Tochtergesellschaft in Mexiko bekannt. Über ein Joint Venture war die Gruppe bereits seit sechs Jahren am Markt präsent. Im Rahmen seiner übergeordneten Unternehmensstrategie zur Stärkung seiner Präsenz in Schlüsselmärkten erwarb der Konzern nun die restlichen 49% der Anteile des Joint Ventures.

Marcolin Mexico werde von seiner eigenen Tochtergesellschaft in Mexiko-Stadt aus weiterhin die Interessenvertreter vor Ort eng unterstützen und gleichzeitig „die Reaktion auf die Bedürfnisse der Kunden in einem Markt mit starkem Wachstumspotenzial weiter verbessern und beschleunigen“, heißt es in der Meldung dazu.

Das globale Netzwerk von Marcolin besteht aus 15 weltweiten Niederlassungen in Europa (Benelux, DACH, Frankreich, Italien, Skandinavien, Spanien, Großbritannien), Russland, Amerika (USA, Brasilien, Mexiko), Asien (Hongkong, Shanghai, Singapur) und Australien (Sydney), 1 Joint Venture (VAE). Der Brillenhersteller vertreibt seine Produkte in mehr als 125 Ländern.