Oculus: Vertriebsleitung in neuer Hand

Christopher Kroll ist seit 1. Juli neuer Vertriebsleiter Inland bei Oculus. Foto: Oculus

Christopher Kroll wird Leiter Vertrieb Inland

Der Optikgerätehersteller Oculus präsentiert mit Christopher Kroll einen neuen Vertriebsleiter Inland. Er folgt damit auf Thorsten Boss, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Bereits seit März wurde die Übergabe schrittweise vorbereitet, seit 1. Juli verantwortet Christopher Kroll nun den gesamten Inlandsvertrieb. Der langjährige Mitarbeiter (seit 2016 im Betrieb) hat einen Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften. Er war zunächst im Außendienst der Wetzlarer tätig und übernahm später die Leitung des Vertriebsaußendienstes.

Elanvoll blickt er auf die kommenden Aufgaben: „Unsere Kunden in der Ophthalmologie, Augenoptik und Arbeitsmedizin haben zu Recht hohe Ansprüche an unsere Produkte und diejenigen, die sie verkaufen: Seit über 130 Jahren steht Oculus für herausragende Qualität, Verlässlichkeit und partnerschaftliche Kundenbeziehungen. Den Vertrieb konsequent in diesem Sinne weiterzuentwickeln und Verbesserungen voranzutreiben, sind Aufgaben, auf die ich mich sehr freue!“